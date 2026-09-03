Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij az eddigi legsúlyosabb fenyegetését küldte, ez lehet Moszkva válasza – exkluzív interjú

Fontos

Tóth Máté szerint súlyos a baj Paksnál, a kormány felülírta a szakemberek figyelmeztetéseit

útlezárások Budapesten

Nagy lezárások lesznek hétvégén – ezeket az útvonalakat mindenképp kerüld el

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Futóverseny miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén Budapest több pontján. A lezárások hét kerületet, négy hidat, valamint több rakpartot és fontosabb útszakaszt is érintenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
útlezárások BudapestenfélmaratonforgalomkorlátozásBRFK

Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be a hétvégén Budapest I., II., III., V., IX., XI. és XIII. kerületében. A lezárások már pénteken megkezdődnek, vasárnap pedig több fontos fővárosi útvonalat, hidat és rakpartot is érintenek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A korlátozásokat és a lezárásokat a szeptember 6-án megrendezendő 41. Wizz Air Budapest Félmaraton miatt vezetik be (A kép illusztráció)
A korlátozásokat és a lezárásokat a szeptember 6-án megrendezendő 41. Wizz Air Budapest Félmaraton miatt vezetik be (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash 

Lezárások lesznek Budapest több pontján

Szombat reggeltől vasárnap 21 óráig lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.

Vasárnap délutánig nem lehet közlekedni a Magyar tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, valamint a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren.

Vasárnap szakaszos és időszakos korlátozásokat is bevezetnek a Pázmány Péter sétány, a budai alsó rakpart, az Árpád fejedelem útja, az Árpád híd déli ága, a Margitsziget, a Margit híd északi oldala, a Jászai Mari tér, az Újpesti rakpart, a pesti alsó rakpart, a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart által érintett útvonalon.

Később a verseny útvonala a Bem rakpartot, a Jégverem utcát, a Fő utcát, a Clark Ádám teret, a Lánchidat, a Széchenyi István teret és az Eötvös teret is érinti.

Fokozott figyelmet kér a BRFK

A BRFK arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek. A rendőrség részletesen ismertette az egyes lezárások helyszínét és időpontját, valamint interaktív térképet is közzétett, amelyen az érintett útszakaszokra kattintva megtekinthetők az adott területre vonatkozó korlátozások.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!