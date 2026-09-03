Nagy lezárások lesznek hétvégén – ezeket az útvonalakat mindenképp kerüld el

Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be a hétvégén Budapest I., II., III., V., IX., XI. és XIII. kerületében. A lezárások már pénteken megkezdődnek, vasárnap pedig több fontos fővárosi útvonalat, hidat és rakpartot is érintenek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A korlátozásokat és a lezárásokat a szeptember 6-án megrendezendő 41. Wizz Air Budapest Félmaraton miatt vezetik be (A kép illusztráció)

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Lezárások lesznek Budapest több pontján

Szombat reggeltől vasárnap 21 óráig lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.

Vasárnap délutánig nem lehet közlekedni a Magyar tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, valamint a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren.

Vasárnap szakaszos és időszakos korlátozásokat is bevezetnek a Pázmány Péter sétány, a budai alsó rakpart, az Árpád fejedelem útja, az Árpád híd déli ága, a Margitsziget, a Margit híd északi oldala, a Jászai Mari tér, az Újpesti rakpart, a pesti alsó rakpart, a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart által érintett útvonalon.

Később a verseny útvonala a Bem rakpartot, a Jégverem utcát, a Fő utcát, a Clark Ádám teret, a Lánchidat, a Széchenyi István teret és az Eötvös teret is érinti.