Lilla-forrás: különleges természeti kincs rejtőzik a dunaalmási templom mellett

A Gerecse északi lábánál számos olyan természeti kincs rejtőzik, amely első pillantásra talán fel sem tűnik. Ezek egyike a dunaalmási református templom mellett megbúvó Lilla-forrás. Kristálytiszta vize sokakat csábít fürdésre, mások kannákban viszik haza ivóvízként, azt azonban már kevesebben tudják, hogy a jellegzetes záptojásszagú víz különleges geológiai és hidrológiai folyamatok eredményeként tör a felszínre. A Gerecse Karsztkutató Civil Társaság közösségi oldalán részletesebben is bemutatta a dunaalmási forrást, amely a Gerecse északi peremén feltörő karsztvizek rendszeréhez tartozik.

Igazi ritkaság a Lilla-forrás vize. Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Lilla-forrás vize a Gerecse triász időszaki mészkőtömegéből származó, mélyből a felszín felé áramló karsztvíz. A hegység peremén húzódó tektonikai törésvonalak fontos szerepet játszanak abban, hogy a mélyben áramló víz a felszínre juthasson. A forrás különlegességét tovább növeli, hogy a mélyebb rétegek felől érkező gázokkal és melegebb vízáramlatokkal is keveredik. Ennek köszönhetően langyos, mintegy 20–24 Celsius-fokos víz tör a felszínre.

Lilla-forrás: kifejezetten jellegzetes a záptojásszagról

Aki már járt a forrás közelében, annak azonban valószínűleg nemcsak a víz hőmérséklete tűnt fel. A Lilla-forrás vize erősen kénes, hidrogén-szulfidot tartalmaz, ezért már messziről érezhető a jellegzetes záptojásszag. Ez nem véletlen, hanem a forrásvíz egyik sajátossága. A Lilla-forrás a vasúti töltés mellett, a református templom közelében fakad. Vize szabadon folyik tovább a Duna irányába, így a forrás nemcsak a környék egyik természeti és geológiai értéke, hanem Dunaalmás jellegzetes tájképi eleme is.

De a környék geológiai szempontból is rendkívül érdekes. A dunaalmási források környezetében hatalmas kiterjedésű, mintegy 20–25 méter vastag forrásmészkő-padok alakultak ki. Ezek hosszú idő alatt, a feltörő vízből kiváló kalcium-karbonátból épültek fel.

Tilos benne a fürdés

Korábban a dunaalmási önkormányzat arról tájékoztatta lapunkat, hogy sem a Lilla-forrás, sem a Pihenő-parkban található Csokonai-forrás nem minősül hivatalosan fürdőhelynek. Fürdőhely kijelölésére szigorú szabályok vonatkoznak, a két forrás pedig jelenleg nem felel meg ezeknek a feltételeknek, írja a Kemma.