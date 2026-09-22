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repülőtér

Egy telefonbetyár gyerek miatt tört ki a káosz a Liszt Ferenc Repülőtéren

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Kedd délután egy, a hatóságoktól kapott biztonsági riasztás miatt a Wizz Air egyik gépét az utolsó pillanatban visszafordították. A rendőrség most közölte, hogy a fenyegetés mögött egy betelefonáló gyerek volt.
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repülőtérwizz airLiszt Ferenc nemzetközi repülőtérrendőrség

Mint arról korábban beszámoltunk, kitört a káosz a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután egy, a hatóságoktól kapott biztonsági riasztás miatt a Wizz Air egyik gépét az utolsó pillanatban visszafordították. A légitársaság közleménye szerint a Budapest-Bilbao járat a kifutópálya felé tartott, amikor félbe kellett szakítani útját. A történtek miatt az egész 2-es futópályát le kellett zárni egy időre.

Egy telefonbetyár gyerek miatt tört ki a káosz a Liszt Ferenc Repülőtéren
Egy telefonbetyár gyerek miatt tört ki a káosz a Liszt Ferenc Repülőtéren (Képünk illusztráció) Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Egy telefonbetyár gyerek miatt tört ki a káosz a Liszt Ferenc Repülőtéren

A Telex megkeresésére a rendőrség közölte, hogy egy betelefonáló gyerek miatt nem szállhatott fel a Wizz Air Budapest-Bilbao járata. Hozzátették, hogy  szeptember 22-én délután egy telefonhívás érkezett, miszerint az egyik Budapestről induló repülőgép ellen fenyegetést terveznek.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) nyomozói haladéktalanul megkezdték az elkövető felkutatását és a széleskörű adatgyűjtés eredményeképpen beazonosították a gyermekkorú telefonálót. Az RRI közveszéllyel fenyegetés miatt rendelt el nyomozást, a rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.

- írták a lapnak.

 

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