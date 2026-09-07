Kirándulókra támadtak a lódarazsak, mentőket is riasztani kellett

Több kirándulót is megtámadtak lódarazsak az elmúlt napokban a Romhány és Alsópetény között található Prónay-kilátónál. Az Ipoly-völgyi Különleges Mentők tájékoztatása szerint több esetben a mentők segítségére is szükség volt.

Lódarazsakat láttak egy magyarországi kirándulóhelyen (illusztráció) Forrás: Pexels

Lódarazsakat láttak egy kirándulóhelyen

A lódarazsak a kilátó második szintjén található padba fészkelték be magukat, a fészek kijárata pedig a második szint alatti részen van. A Prónay-kilátó az Országos Kéktúra útvonaláról is elérhető. A különleges mentők arra kérik a kirándulókat, hogy a fészek felszámolásáig mérlegeljék, felkeresik-e a kilátót. A terület adottságai miatt ugyanis baj esetén a segítség csak lassabban érhet a helyszínre.

Miért veszélyes a lódarázs csípése?

A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a lódarázs csípése rendkívül fájdalmas, és egyes esetekben súlyos, akár percek alatt kialakuló életveszélyes allergiás reakciót, anafilaxiás sokkot is kiválthat.

A lódarázskolóniák nyár végén és ősz elején érik el legnagyobb méretüket, ezért ilyenkor különösen aktívak lehetnek. Fészkük védelmében agresszívan viselkedhetnek, ráadásul egyetlen példány többször is képes megcsípni az embert.

A mentők azt tanácsolják, hogy aki lódarazsak közelébe kerül, ne hadonásszon vagy csapkodjon, hanem nyugodt mozdulatokkal távolodjon el. Szokatlan tünetek, például rekedtség, torokban jelentkező gombócérzés vagy egész testre kiterjedő csalánkiütés esetén azonnal segítséget kell hívni.

Már Magyarországon is terjed a veszélyes keleti lódarázs

2023-ban Magyarországon, 2024-ben pedig Szlovákiában is megjelent az invazív sárgalábú ázsiai lódarázs (Vespa velutina) – egy olyan agresszíven terjedő faj, amely több európai országban már súlyos problémákat okozott.

Az ázsiai lódarázs gyors terjedése aggasztó, bárhol felbukkanhat a veszélyes rovar. Az ázsiai lódarázs 2004-ben mindössze néhány szállítmányozással behurcolt anyával indult el európai hódító útjára, de mára olyan mértékben elszaporodott, hogy egyes francia városokban a méhészkedést szinte teljesen ellehetetlenítette.