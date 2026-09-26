Még az űrből is látszott a különös lyukfelhő Nyugat-Magyarország felett

Szokatlan látvány fogadta péntek késő délután a nyugati határszélen élőket: egy hatalmas, csaknem szabályos nyílás jelent meg a felhők között. A lyukfelhőt Sopronból és Kőszeg környékéről is megörökítették, és a műholdfelvételen is jól kirajzolódott. Sárvárról és Mosonszolnokról fényes melléknapot is láttak a nyílás belsejében.

Lyukfelhő jelent meg az égen Nyugat-Magyarországon - Fotó: FelhőNézők Facebook-csoport

Lyukfelhő az égen: hogyan „lyukasztja ki” egy repülőgép a felhőt?

A jelenséghez először is megfelelő felhő kell. Ebben apró, túlhűlt vízcseppek lebegnek: a hőmérsékletük már fagypont alatt van, mégis folyékonyak maradtak. Ha egy repülőgép áthalad egy ilyen felhőrétegen, a szárnya vagy a légcsavarja körül a levegő rövid időre kitágulhat és tovább hűlhet. Ez elegendő lehet ahhoz, hogy a közeli cseppek egy része jégkristállyá váljon.

Innen a folyamat továbbterjed: a jégkristályok növekednek, miközben a környező vízcseppek fogynak, majd a kristályok kihullanak a felhőből. A nyílás ezért az eredeti zavaráson túl is tágulhat. Mivel a változás egy pont körül terjed szét, a felhőtakarón kör vagy ovális alakú lyuk rajzolódik ki. A kihulló jégkristályok a közepén fátyolszerű csíkokat alkothatnak; pénteken a rájuk sütő napfény különleges fényjelenséget is létrehozott.