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felhő

Még az űrből is látszott a különös lyukfelhő Nyugat-Magyarország felett

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Különös látvány fogadta péntek késő délután a nyugati határszélen élőket: egy hatalmas, kör alakú nyílás jelent meg a felhők között. A lyukfelhőt több településről lefényképezték, és a műholdfelvételen is jól látszott.
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felhőmagyarországsopron

Szokatlan látvány fogadta péntek késő délután a nyugati határszélen élőket: egy hatalmas, csaknem szabályos nyílás jelent meg a felhők között. A lyukfelhőt Sopronból és Kőszeg környékéről is megörökítették, és a műholdfelvételen is jól kirajzolódott. Sárvárról és Mosonszolnokról fényes melléknapot is láttak a nyílás belsejében.

Lyukfelhő jelent meg az égen Nyugat-Magyarországon
Lyukfelhő jelent meg az égen Nyugat-Magyarországon - Fotó: FelhőNézők Facebook-csoport

Lyukfelhő az égen: hogyan „lyukasztja ki” egy repülőgép a felhőt?

A jelenséghez először is megfelelő felhő kell. Ebben apró, túlhűlt vízcseppek lebegnek: a hőmérsékletük már fagypont alatt van, mégis folyékonyak maradtak. Ha egy repülőgép áthalad egy ilyen felhőrétegen, a szárnya vagy a légcsavarja körül a levegő rövid időre kitágulhat és tovább hűlhet. Ez elegendő lehet ahhoz, hogy a közeli cseppek egy része jégkristállyá váljon.

Innen a folyamat továbbterjed: a jégkristályok növekednek, miközben a környező vízcseppek fogynak, majd a kristályok kihullanak a felhőből. A nyílás ezért az eredeti zavaráson túl is tágulhat. Mivel a változás egy pont körül terjed szét, a felhőtakarón kör vagy ovális alakú lyuk rajzolódik ki. A kihulló jégkristályok a közepén fátyolszerű csíkokat alkothatnak; pénteken a rájuk sütő napfény különleges fényjelenséget is létrehozott.

 

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