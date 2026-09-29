A zajvédő fal tetején egyensúlyozott egy férfi az M0-son – videó

Nem mindennapi felvételt kapott egyik olvasójától a Bp-i Autósok. A videón egy férfi látható, aki a forgalmas M0-s mellett, a magas zajvédő fal tetején sétál.

Döbbenetes jelenet az M0-son.

Videóra vették: oda-vissza sétált az M0-s zajvédő falának tetején

A beküldő beszámolója szerint szeptember 27-én, 18 óra 15 perc körül a 6-os főútról hajtottak fel az M0-sra, amikor észrevették a férfit. Már a felhajtó előtt látták, hogy a zajvédő fal tetején mozog.

A férfi nem csupán egyszer haladt végig a falon, hanem több alkalommal is oda-vissza sétált rajta.

A veszélyes helyzet láttán az autós bejelentést tett a 112-es segélyhívón.

Néhány perccel később a Waze alkalmazásban már rendőrautót jelző figyelmeztetés is megjelent a helyszín közelében – állította a felvétel készítője. Arról nem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy a férfit miként sikerült lehozni a zajvédő falról.

Egy sodródó autót is rögzítettek

A Bp-i Autósok videójában egy másik veszélyes közúti jelenet is látható. A szeptember 25-én készült felvételen egy Mazda nagy sebességgel közeledik egy kanyarban, majd átsodródik a szemből érkező autó sávjába.

A beküldő szerint az eset a 76-os főút Balatonszentgyörgy és a 7-es főút közötti szakaszán történt. Az autó manővere alaposan ráijesztett a szemből érkező jármű utasaira, ám az ütközést sikerült elkerülni.