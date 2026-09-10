Mint arról korábban beszámoltunk, teljes terjedelmében kigyulladt egy papírgranulátumot szállító kamion az M3-as autópálya 32-es kilométerénél még júliusban. A tűzeset egy defekt miatt következett be, a két utas a szélvédőt rugdosva próbált kijutni a fülkéből. Habár az arra járó autósok azonnal a segítségükre siettek, egyiküket, egy édesapát, Andort már nem lehetett megmenteni, miután testének közel 90%-a megégett. Habár az M3-as kamiontragédia júliusban volt, Andor temetése pedig augusztusban, családja továbbra sem bírja feldolgozni halálát. Felesége minden nap kimegy a sírjához, míg egyik kisfia, Noel teljesen megváltozott édesapja elvesztése óta.

M3-as kamiontragédia: másodpercek alatt vált tűzgolyóvá a jármű, egy édesapa életét már nem lehetett megmenteni

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Andor felesége, Rita az internet segítségével próbált a férjének segítő autósok nyomára akadni, hogy személyesen is megköszönhesse nekik, amit érte tettek, és végül sikerült is megtalálnia őket. A segítők pedig arról számoltak be neki, megdöbbentő volt látni, hányan hajtottak el a lángoló teherautó mellett anélkül, hogy megálltak volna segíteni a bent rekedteknek.

M3-as kamiontragédia: a 13 éves Noel nem bírja feldolgozni édesapja elvesztését

Andort még augusztusban eltemettük, azóta pedig minden nap kijárok a sírhoz. A tragédia óta még mindig nem sikerült igazán magunkhoz térni, lelkileg nem vagyok jól. Noel már elkezdte az iskolát, bár még erősödnie kell, de a középső lányunk, Norina is nehezen dolgozza fel a történteket. Noel már nem olyan, mint régen. Hirtelen felnőtt, komolyabb lett

- nyilatkozta a Blikknek Rita, hozzátéve: Noel a baleset után kórházba került, és napokig bent kellett maradnia. Egyedül az tudott mosolyt csalni az arcára, amikor édesanyja egy új telefont adott neki a balesetben összetört régi készüléke helyett.

A család gyászának feldolgozását megnehezíti, hogy habár Rita visszatért a munkába, egyelőre még nem tudja teljes erőbedobással ellátni a feladatait. Jelenleg heti három napot dolgozik, a fennmaradó időben pedig továbbra is azokat az ügyeket intézi, amelyek férje halála után maradtak rá.

Sok a kiadásunk, de a férjem cégétől is kaptunk segítséget, és sokan gyűjtöttek is nekünk.