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M3-as autópálya

M3-as kamiontragédia: a 13 éves Noel nem bírja feldolgozni édesapja elvesztését

29 perce
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Szívszorító részleteket mesélt férje haláláról az az édesanya, akinek családja életét egy pillanat alatt tette tönkre az M3-as autópályán történt kamionbaleset. A lángoló teherautóból az autósok mentették ki a férjét és 13 éves fiát, Andor azonban később belehalt súlyos égési sérüléseibe. Rita azóta minden nap kijár férje sírjához, miközben három gyermekével próbálja feldolgozni a tragédiát.
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M3-as autópályakamionos balesetkamion

Mint arról korábban beszámoltunk, teljes terjedelmében kigyulladt egy papírgranulátumot szállító kamion az M3-as autópálya 32-es kilométerénél még júliusban. A tűzeset egy defekt miatt következett be, a két utas a szélvédőt rugdosva próbált kijutni a fülkéből. Habár az arra járó autósok azonnal a segítségükre siettek, egyiküket, egy édesapát, Andort már nem lehetett megmenteni, miután testének közel 90%-a megégett. Habár az M3-as kamiontragédia júliusban volt, Andor temetése pedig augusztusban, családja továbbra sem bírja feldolgozni halálát. Felesége minden nap kimegy a sírjához, míg egyik kisfia, Noel teljesen megváltozott édesapja elvesztése óta. 

M3-as kamiontragédia: másodpercek alatt vált tűzgolyóvá a jármű, egy édesapa életét már nem lehetett megmenteni
M3-as kamiontragédia: másodpercek alatt vált tűzgolyóvá a jármű, egy édesapa életét már nem lehetett megmenteni
Fotó: Dilaksi Rajan /  Pexels 

Andor felesége, Rita az internet segítségével próbált a férjének segítő autósok nyomára akadni, hogy személyesen is megköszönhesse nekik, amit érte tettek, és végül sikerült is megtalálnia őket. A segítők pedig arról számoltak be neki, megdöbbentő volt látni, hányan hajtottak el a lángoló teherautó mellett anélkül, hogy megálltak volna segíteni a bent rekedteknek.

M3-as kamiontragédia: a 13 éves Noel nem bírja feldolgozni édesapja elvesztését

Andort még augusztusban eltemettük, azóta pedig minden nap kijárok a sírhoz. A tragédia óta még mindig nem sikerült igazán magunkhoz térni, lelkileg nem vagyok jól. Noel már elkezdte az iskolát, bár még erősödnie kell, de a középső lányunk, Norina is nehezen dolgozza fel a történteket. Noel már nem olyan, mint régen. Hirtelen felnőtt, komolyabb lett

 - nyilatkozta a Blikknek Rita, hozzátéve: Noel a baleset után kórházba került, és napokig bent kellett maradnia. Egyedül az tudott mosolyt csalni az arcára, amikor édesanyja egy új telefont adott neki a balesetben összetört régi készüléke helyett.

A család gyászának feldolgozását megnehezíti, hogy habár Rita visszatért a munkába, egyelőre még nem tudja teljes erőbedobással ellátni a feladatait. Jelenleg heti három napot dolgozik, a fennmaradó időben pedig továbbra is azokat az ügyeket intézi, amelyek férje halála után maradtak rá.

Sok a kiadásunk, de a férjem cégétől is kaptunk segítséget, és sokan gyűjtöttek is nekünk.

Aki szeretne segíteni a három kisgyerekkel magára maradt édesanyának, azt a következő számlaszámon tudja megtenni:

Fábián Norina Zoé

OTP Bank

11773315-01927898

 

 

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