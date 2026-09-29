Baleset miatt nem jár az M3-as metró egy szakaszon

Baleset miatt nem közlekedik az M3-as metró a Nagyvárad tér és a Deák Ferenc tér között. Az M3-as metró kimaradó szakaszán pótlóbuszokkal utazhatnak az utasok.
Baleset történt, emiatt szünetel az M3-as metró közlekedése a Nagyvárad tér és a Deák Ferenc tér között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
Pótlóbuszok járnak az M3-as metró helyett
A metró kimaradó szakaszán pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az érintett útvonalon utazóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.
Tűzoltóautók, üzemzavar-elhárító és négy rendőrautó van a helyszínen.
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