Baleset miatt nem jár az M3-as metró egy szakaszon

Baleset történt, emiatt szünetel az M3-as metró közlekedése a Nagyvárad tér és a Deák Ferenc tér között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Tűzoltóautó és rendőrautó az M3-as metrónál történt baleset helyszínén

Fotó: Origo

Pótlóbuszok járnak az M3-as metró helyett

Fotó: Origo

A metró kimaradó szakaszán pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az érintett útvonalon utazóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.

Tűzoltóautók, üzemzavar-elhárító és négy rendőrautó van a helyszínen.