Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Európában próbálhatja ki Putyin a legveszélyesebb forgatókönyvet

M3-as metró

Baleset miatt nem jár az M3-as metró egy szakaszon

59 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Baleset miatt nem közlekedik az M3-as metró a Nagyvárad tér és a Deák Ferenc tér között. Az M3-as metró kimaradó szakaszán pótlóbuszokkal utazhatnak az utasok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M3-as metróbalesetpótlóbusz

Baleset történt, emiatt szünetel az M3-as metró közlekedése a Nagyvárad tér és a Deák Ferenc tér között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

M3-as metró
Tűzoltóautó és rendőrautó az M3-as metrónál történt baleset helyszínén
Fotó: Origo

Pótlóbuszok járnak az M3-as metró helyett

M3-as metró, baleset, rendőrautó
Fotó: Origo

A metró kimaradó szakaszán pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az érintett útvonalon utazóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.

Tűzoltóautók, üzemzavar-elhárító és négy rendőrautó van a helyszínen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!