Súlyos baleset történt az M7-es autópályán, mentőhelikopter érkezett

Súlyos baleset történt az M7-es autópályán Budapest felé, Székesfehérvár közelében. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Súlyos baleset történt az M7-es autópályán Budapest felé, Székesfehérvár közelében (illusztráció)

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Lezárták az M7-est Budapest felé a baleset után

A karambol a 67-es és 68-as kilométer között, Szabadbattyán térségében történt. A személyautóban egy ember utazott, őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek – közölte a katasztrófavédelem.

A mentőhelikopter leszállása miatt az érintett pályaoldalon megállították a forgalmat. Az Útinform szerint a torlódás már 2–3 kilométeres, ezért aki teheti, a 80-as jelű Polgárdi csomópontnál hajtson le az autópályáról.