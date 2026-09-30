Súlyos baleset történt az M7-es autópályán, mentőhelikopter érkezett

Baleset történt 2026. szeptember 30-án Székesfehérvár közelében. Információink szerint az M7-es autópálya Budapest felé tartó szakaszán áll a forgalom.
Súlyos baleset történt az M7-es autópályán Budapest felé, Székesfehérvár közelében. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Lezárták az M7-est Budapest felé a baleset után
A karambol a 67-es és 68-as kilométer között, Szabadbattyán térségében történt. A személyautóban egy ember utazott, őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek – közölte a katasztrófavédelem.
A mentőhelikopter leszállása miatt az érintett pályaoldalon megállították a forgalmat. Az Útinform szerint a torlódás már 2–3 kilométeres, ezért aki teheti, a 80-as jelű Polgárdi csomópontnál hajtson le az autópályáról.
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