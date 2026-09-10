Madár repült a vezetékhez, megolvadt a mozdony teteje a Déli pályaudvaron - fotók

Madár okozott zárlatot a Déli pályaudvaron csütörtökön, ami ívkisülést okozott a felsővezeték és egy mozdony teteje között – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.

Madár okozott zárlatot a Déli pályaudvaron

Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport Facebook-oldala

Bejegyzésében Hegyi Zsolt ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy

a vasúti felsővezetékben 25 000 voltos a feszültség, ezért annak megközelítése is életveszélyes.

Az ívkisülés a vezeték kétméteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül is halálos áramütést okozhat.

A mostani esetben az ív olyan nagy hőt termelt egy kis területen, hogy a mozdony teteje ott megolvadt és egy körülbelül 25 milliméteres lyuk keletkezett rajta

– írta a vezérigazgató.