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déli pályaudvar

Madár repült a vezetékhez, megolvadt a mozdony teteje a Déli pályaudvaron - fotók

28 perce
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Egyetlen madár is elég volt ahhoz, hogy komoly zárlat alakuljon ki a Déli pályaudvaron. Az ívkisülés olyan forróságot okozott, hogy megolvadt tőle a mozdony teteje.
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déli pályaudvarzárlatmozdony

Madár okozott zárlatot a Déli pályaudvaron csütörtökön, ami ívkisülést okozott a felsővezeték és egy mozdony teteje között – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.

Madár okozott zárlatot a Déli pályaudvaron
Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport Facebook-oldala

Bejegyzésében Hegyi Zsolt ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy 

a vasúti felsővezetékben 25 000 voltos a feszültség, ezért annak megközelítése is életveszélyes. 

Az ívkisülés a vezeték kétméteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül is halálos áramütést okozhat.

A mostani esetben az ív olyan nagy hőt termelt egy kis területen, hogy a mozdony teteje ott megolvadt és egy körülbelül 25 milliméteres lyuk keletkezett rajta

– írta a vezérigazgató.

Az ív olyan nagy hőt termelt egy kis területen, hogy a mozdony teteje ott megolvadt és egy körülbelül 25 milliméteres lyuk keletkezett rajta.
Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport Facebook-oldala

 

 

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