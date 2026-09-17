Négy leállás is jön a népszerű magyar banknál: se kártyával vásárolni, se pénzt felvenni nem lehet majd

Minden pénzintézet szokott időről időre tervezett, rendszerfejlesztések és karbantartások miatt beiktatott leállásokat tartani, ez alól a Magnet Bank sem kivétel. Ezen leállások ugyan pillanatnyi kényelmetlenséggel járhatnak az ideiglenes szolgáltatáskiesés miatt, ugyanakkor végső soron az ügyfelekért vannak, hogy jobb, megbízhatóbb szolgáltatásokat kaphassunk.
Négy leállás várható idén a Magnet Banknál
A pénzintézet tájékoztatása szerint négy karbantartást terveznek még idén a Magnet Banknál. Ezek időpontjai:
- 2026. szeptember 27-én 00:00 óra és 04:00 óra között
- 2026. október 18-án 00:00 óra és 04:00 óra között
- 2026. november 15-én 00:00 óra és 04:00 óra között
- 2026. december 13-án 00:00 óra és 04:00 óra között
A karbantartások során az alábbi szolgáltatások kiesése várható:
- ATM készpénzfelvétel belföldön
- ATM készpénzfelvétel külföldön
- POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank)
- POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön
- POS terminálokon bankkártyás vásárlás
- Bankkártyás Internetes vásárlás
- Bankkártya letiltása NetBankon, MobilBankon keresztül
- SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan.
A tervezett karbantartások ideje alatt a bankkártya letiltása kizárólag a Bank Telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges a (+36)1 766-4544-es vagy (+36)1 428-8888-as telefonszámok valamelyikén, 0-24 órában.
Egynapos leállás az OTP-nél
Mint arról korábban beszámoltunk, az OTP Bank egyik népszerű szolgáltatása egy egész napig nem lesz elérhető szeptemberben. Minderről ide kattintva lehet részletesebben olvasni.