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Négy leállás is jön a népszerű magyar banknál: se kártyával vásárolni, se pénzt felvenni nem lehet majd

bank

Négy leállás is jön a népszerű magyar banknál: se kártyával vásárolni, se pénzt felvenni nem lehet majd

28 perce
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Nem árt felkészülni! Mutatjuk, mikor jönnek a leállások a Magnet Banknál!
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bankMagnet Bankleállás

Minden pénzintézet szokott időről időre tervezett, rendszerfejlesztések és karbantartások miatt beiktatott leállásokat tartani, ez alól a Magnet Bank sem kivétel. Ezen leállások ugyan pillanatnyi kényelmetlenséggel járhatnak az ideiglenes szolgáltatáskiesés miatt, ugyanakkor végső soron az ügyfelekért vannak, hogy jobb, megbízhatóbb szolgáltatásokat kaphassunk.

A Magnet Bank ügyfeleinek leállásokra kell felkészülniük: szerencsére ezek mind éjjel lesznek, így a többség átalussza majd a szolgáltatáskieséseket
A Magnet Bank ügyfeleinek leállásokra kell felkészülniük: szerencsére ezek mind éjjel lesznek, így a többség átalussza majd a szolgáltatáskieséseket
Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

Négy leállás várható idén a Magnet Banknál

A pénzintézet tájékoztatása szerint négy karbantartást terveznek még idén a Magnet Banknál. Ezek időpontjai:

  • 2026. szeptember 27-én 00:00 óra és 04:00 óra között
  • 2026. október 18-án 00:00 óra és 04:00 óra között
  • 2026. november 15-én 00:00 óra és 04:00 óra között
  • 2026. december 13-án 00:00 óra és 04:00 óra között

A karbantartások során az alábbi szolgáltatások kiesése várható:

  • ATM készpénzfelvétel belföldön
  • ATM készpénzfelvétel külföldön
  • POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank)
  • POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön
  • POS terminálokon bankkártyás vásárlás
  • Bankkártyás Internetes vásárlás
  • Bankkártya letiltása NetBankon, MobilBankon keresztül
  • SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan.

A tervezett karbantartások ideje alatt a bankkártya letiltása kizárólag a Bank Telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges a (+36)1 766-4544-es vagy (+36)1 428-8888-as telefonszámok valamelyikén, 0-24 órában.

Egynapos leállás az OTP-nél

Mint arról korábban beszámoltunk, az OTP Bank egyik népszerű szolgáltatása egy egész napig nem lesz elérhető szeptemberben. Minderről ide kattintva lehet részletesebben olvasni.

 

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