Négy leállás is jön a népszerű magyar banknál: se kártyával vásárolni, se pénzt felvenni nem lehet majd

Minden pénzintézet szokott időről időre tervezett, rendszerfejlesztések és karbantartások miatt beiktatott leállásokat tartani, ez alól a Magnet Bank sem kivétel. Ezen leállások ugyan pillanatnyi kényelmetlenséggel járhatnak az ideiglenes szolgáltatáskiesés miatt, ugyanakkor végső soron az ügyfelekért vannak, hogy jobb, megbízhatóbb szolgáltatásokat kaphassunk.

A Magnet Bank ügyfeleinek leállásokra kell felkészülniük: szerencsére ezek mind éjjel lesznek, így a többség átalussza majd a szolgáltatáskieséseket

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Négy leállás várható idén a Magnet Banknál

A pénzintézet tájékoztatása szerint négy karbantartást terveznek még idén a Magnet Banknál. Ezek időpontjai:

2026. szeptember 27-én 00:00 óra és 04:00 óra között

2026. október 18-án 00:00 óra és 04:00 óra között

2026. november 15-én 00:00 óra és 04:00 óra között

2026. december 13-án 00:00 óra és 04:00 óra között

A karbantartások során az alábbi szolgáltatások kiesése várható:

ATM készpénzfelvétel belföldön

ATM készpénzfelvétel külföldön

POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank)

POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön

POS terminálokon bankkártyás vásárlás

Bankkártyás Internetes vásárlás

Bankkártya letiltása NetBankon, MobilBankon keresztül

SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan.

A tervezett karbantartások ideje alatt a bankkártya letiltása kizárólag a Bank Telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges a (+36)1 766-4544-es vagy (+36)1 428-8888-as telefonszámok valamelyikén, 0-24 órában.