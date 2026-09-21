Trópusi éjszakák, gyakori hőhullámok, extrém viharok: így alakul Magyarország éghajlata

Egyre látványosabban változik Magyarország éghajlata: gyakoribbá és hosszabbá váltak a hőhullámok, nőtt a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Egyre több a trópusi éjszaka, gyakoribbak a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események Magyarországon.

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Drámai ütemben változik Magyarország időjárása: ezt mutatják a friss adatok

A KSH adatai szerint 2000 előtt évente jellemzően legfeljebb két-három olyan éjszaka volt, amikor a hőmérséklet nem csökkent 20 fok alá, 2024-ben azonban már országosan átlagosan 16 trópusi éjszakát regisztráltak.

A nyári középhőmérséklet 1901 és 2025 között több mint két Celsius-fokkal emelkedett.

A csapadék eloszlása szintén jelentősen átalakult. Az elmúlt több mint száz évben átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, ugyanakkor egyre gyakoribbak a rövid idő alatt lezúduló, nagy mennyiségű esők. Emellett a szupercellák, a jégesők és a viharos széllökések is sűrűbben fordulnak elő.

Emellett a jégeső, a tavaszi fagy, a felhőszakadás és a viharkárok jelentősége is egyre nagyobb.

A természetes ökoszisztémák változását jelzi az is, hogy a Szaharától délre telelő vándormadarak (fecskék, gólyák) állománya 1999 és 2025 között mintegy 23%-kal csökkent Magyarországon.

Bár hazánk erdőterülete az ezredforduló óta közel 175 ezer hektárral bővült, és növekedett az öntözhető mezőgazdasági területek nagysága is – a ténylegesen öntözött terület és erdeink állapota továbbra is jelentős mértékben függ az időjárási viszonyoktól. A helyzet drámaiságát jól mutatja, hogy a 2025-ös erdőkárok hátterében meghatározó szerepet játszott a hosszan tartó szárazság, amely az összes károsodás mintegy kétharmadáért volt felelős.

A KSH arra is figyelmeztetett, hogy a gyakoribb és intenzívebb hőhullámok növelik az egészségügyi kockázatokat, és a hőségriasztásos napok számával együtt a többlethalálozás is emelkedhet.