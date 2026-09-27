Fából épített legendát: 15 éve hunyt el Makovecz Imre - képeken a legszebb alkotásai

Tizenöt évvel ezelőtt, 2011. szeptember 27-én hunyt el Makovecz Imre, a magyar organikus építészet egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakja. Különleges formavilágú épületei, monumentális faszerkezetei és természetközeli építészeti szemlélete máig meghatározó részei a magyar építészetnek. Több mint fél évszázados pályafutása alatt száznál is több épületet tervezett.

Sárospatak - Comenius utca - Hild tér közötti lakóháztömb (Makovecz Imre, 1987-1988).

Fotó: Fotó: Urbán Tamás/Fortepan

Makovecz Imre egyedi stílust teremtett

Makovecz Imre 1935. november 20-án született Budapesten, és 1959-ben szerzett építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az 1960-as évektől fokozatosan alakította ki saját, a hagyományos építészeti formáktól eltérő szemléletét.

Épületein fontos szerepet kaptak a természetes anyagok, különösen a fa, valamint az emberi és természeti formákat idéző szerkezetek.

Az egyik legismertebb korai munkája a sárospataki Művelődés Háza, későbbi életművének pedig meghatározó darabjai közé tartozik a paksi Szentlélek-templom és az 1992-es sevillai világkiállítás magyar pavilonja.

A sevillai pavilon világszerte ismertté tette

Makovecz Imre nemzetközi ismertségét jelentősen növelte a sevillai világkiállítás magyar pavilonja. A különleges, organikus formájú épületben látványosan jelent meg az a szemlélet, amely egész munkásságát jellemezte: az épület szoros kapcsolatban álljon a természettel, a környezetével és a magyar kulturális hagyományokkal.

Az építész nemcsak tervezőként, hanem tanárként és közösségszervezőként is jelentős szerepet vállalt. 1989-ben a Kós Károly Egyesülés, 1992-ben pedig a Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítója volt.

Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták, 1990-ben Kossuth-díjat, 2001-ben Corvin-láncot, 2003-ban Prima Primissima díjat kapott.

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