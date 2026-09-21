A személyzet közül senki sem élte túl, és az utasok fele is odaveszett: a reptér előtt zuhant le a Budapestre tartó gép, rejtély, hová tűnt az egyik utas

Napra pontosan 49 évvel ezelőtt, 1977. szeptember 17-én szörnyű légikatasztrófa történt. A Malév Törökországból, Isztambulból Bukarest érintésével Budapestre tartó 203-as járata lezuhant kilométerekkel a román főváros reptere előtt. A Tupolev Tu-134-es gépen 53-an ültek: 8 fős személyzet, 35 magyar, 4 nyugat-német és 6 török utas. A tragédia összesen 29 életet követelt, valamint egy máig hátborzongató rejtélyt is szült.

A Romániában lezuhant Malév-gép egy 1974-ben készült fotón, a levegőben

Fotó: Fortepan

Hatalmasat hibáztak a pilóták: földbe csapódott a Malév 203-as járata

A gépet a megszokottól eltérően nem a Malév saját személyzete vitte, hanem a belügyminisztérium munkatársai. A pilóta Bakcsi Miklós, a másodpilóta Fejes Péter volt. Ez utóbbi Kádár János jóbarátja és személyes pilótája is volt. A gép egyébként több mint 10 ezer órát töltött már a levegőben. Sajnos azonban (mint később a vizsgálatok kimutatták) a személyzet nem volt olyan civil járatokhoz szokva, mint a Tu-134-es, amit a végzetes úton vinniük kellett. A barometrikus magasságmérőt hibásan állították be, így jóval alacsonyabban repültek, mint azt hitték, ezt azonban nem vették észre. Amikor a bukaresti reptértől még 40 kilométerre voltak, a magasságuk már csak 55 méter volt.

A gép először a fák tetejét érintette, majd pedig a földbe csapódott. A roncsai 800 méteren szóródtak szét. A személyzet közül senki sem élte túl a balesetet. A helyzetet tovább rontotta, hogy a sebesülteket abba az Urziceni Kórházba vitték, amely hírhedten rossz körülményekkel bírt. A helyszíni mentést az egyik utas, egy orvos is segítette.

Rejtélyes utas: senki sem tudta, hová lett

A légikatasztrófát követően 29 holttestet azonosítottak, valamint 23 utas maradt életben – azaz egy ember hiányzott. Mint később kiderült, a hiányzó utas egy török férfi volt. A török hatóságok is megerősítették, hogy felszállt a gépre, azaz ott kell lennie vagy a túlélők, vagy az áldozatok közt – mégsem találták.

A hiányzó utasra pár nappal később bukkantak rá. A férfi szerencsés volt, a gép egyik sértetlenül maradt részében ült, így a földetérés után egyszerűen fogta magát, és az aktatáskájával együtt elsétált, majd elstoppolt Bukarestig. Rejtély, hogy miért érezte úgy: se szó, se beszéd el kell hagynia a helyszínt.