63 éve hagytuk el Európát – retró fotókon a MALÉV története

Pontosan 63 évvel ezelőtt, 1963. szeptember 17-én indult el a MALÉV első Európán kívüli járata: athéni közbeiktatott leszállással egészen Kairóig juthattunk el Budapestről egy Il–18-as típusú gép fedélzetén. Ennek apropóján idézzük fel galériás összeállításban a 80 évvel ezelőtt, 1946-ban alakult (és 2012-ben megszűnt) légitársaság történetét.

80 évvel ezelőtt, 1946-ban alapították a MALÉV jogelődjét, az első Európán kívüli járat pedig 63 évvel ezelőtt pont ma, 1963. szeptember 17-én indult el

Fotó: Fortepan

A MALÉV jogelődje az 1946. március 29-én megalakult Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. (Maszovlet) volt, mely öt, egyenként 21 személyes, Szovjetunióból érkezett Li–2-es utasszállító repülőgéppel kezdte meg működését. Az első évben még csak belföldi járatok voltak, 1947-ben azonban elindult a külföldi légiközlekedés is. 1954. november 25-én a magyar állam felvásárolta a társaság szovjet részesedését, így másnap hivatalosan is megalakult a MALÉV.

Az 1956-os forradalom után a szovjetek minden légi közlekedést betiltottak, ami csak 1957 januárjában indult újra. 1963. szeptember 17-én indult el a Malév első Európán kívüli menetrend szerinti járata a Budapest-Athén-Kairo útvonalon, majd 1966. februárjában egy MALÉV-gép az Egyenlítőt is átlépte. A társaság utasainak száma 1979 végére elérte az egymillió főt.

A MALÉV utolsó logója 1988-ban született. Ugyanekkor készült az ikonikus reklámdallam is, ami Presser Gábor szerzeménye. A vállalat végül 2012. február 3-án fejezte be a működését, ekkor vonták vissza a repülési engedélyüket. Igaz, a cégjegyzékből csak évekkel később, 2018-ban törölték.

Retró fotókon a MALÉV története: így repültünk régen

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