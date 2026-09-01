Már az iskolakezdés is 6-7: zseniális táblákkal álltak ki az út mellé

Szeptember 1-jén nemcsak a tanév kezdődött el, hanem a korán kelés és a reggeli közlekedési káosz is visszatért. Erre pedig úgy tűnik, már csak egyetlen megfelelő reakció létezik: 6-7.

6-kor kelés, 7-kor indulás: az iskolakezdés is beszállt a 6-7 őrületbe. - Fotó: Mediaworks

Legalábbis két férfi így gondolta, akik az iskolakezdés reggelén egy forgalmas budapesti út mellett álltak ki két, kézzel írt táblával. Az egyikük üzenete egyszerű, mégis tökéletesen összefoglalja a napot: „Mi is korán keltünk!” A másik pedig még tovább ment: „Mai six seven: 6 kelés, 7 indulás.”

Aki az elmúlt hónapokban nem élt internetmentes barlangban, annak aligha kell magyarázni, mi az a 6-7. A mémként terjedő kifejezés az iskolakezdés reggelén új értelmet nyert: a hat és a hét ezúttal nem egyszerűen két szám, hanem a szeptemberi hétköznapok kegyetlen menetrendje.

Hatkor csörög az ébresztő, hétkor pedig már indulni kell. Közben valahogy fel kell ébreszteni a gyereket, reggelit kell készíteni, előkeríteni az iskolatáskát, és persze eljutni az iskolába – lehetőleg úgy, hogy közben senki ne késsen el.

Az utak pedig már az első tanítási napon emlékeztettek mindenkit arra, hogy véget ért a nyári szünet. Több autó, több busz, több gyerek és több álmos szülő jelent meg egyszerre az utcákon.

Így aztán a 6-7 mém talán még soha nem volt ennyire aktuális. Hatkor kelés, hétkor indulás – boldog tanévkezdést mindenkinek!

A szeptember elsejei budapesti dugóról itt nézheted meg a galériánkat: