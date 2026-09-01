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Elindult a tanév, itt vannak a dugók is – mutatjuk a megbénult Budapestet

iskolakezdés

Már az iskolakezdés is 6-7: zseniális táblákkal álltak ki az út mellé

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6-kor kelés, 7-kor indulás: az iskolakezdés is beszállt a 6-7 őrületbe.
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iskolakezdésdugóindulás

Szeptember 1-jén nemcsak a tanév kezdődött el, hanem a korán kelés és a reggeli közlekedési káosz is visszatért. Erre pedig úgy tűnik, már csak egyetlen megfelelő reakció létezik: 6-7.

6-kor kelés, 7-kor indulás: az iskolakezdés is beszállt a 6-7 őrületbe.
6-kor kelés, 7-kor indulás: az iskolakezdés is beszállt a 6-7 őrületbe. - Fotó: Mediaworks

Legalábbis két férfi így gondolta, akik az iskolakezdés reggelén egy forgalmas budapesti út mellett álltak ki két, kézzel írt táblával. Az egyikük üzenete egyszerű, mégis tökéletesen összefoglalja a napot: „Mi is korán keltünk!” A másik pedig még tovább ment: „Mai six seven: 6 kelés, 7 indulás.”

Aki az elmúlt hónapokban nem élt internetmentes barlangban, annak aligha kell magyarázni, mi az a 6-7. A mémként terjedő kifejezés az iskolakezdés reggelén új értelmet nyert: a hat és a hét ezúttal nem egyszerűen két szám, hanem a szeptemberi hétköznapok kegyetlen menetrendje.

Hatkor csörög az ébresztő, hétkor pedig már indulni kell. Közben valahogy fel kell ébreszteni a gyereket, reggelit kell készíteni, előkeríteni az iskolatáskát, és persze eljutni az iskolába – lehetőleg úgy, hogy közben senki ne késsen el.

Az utak pedig már az első tanítási napon emlékeztettek mindenkit arra, hogy véget ért a nyári szünet. Több autó, több busz, több gyerek és több álmos szülő jelent meg egyszerre az utcákon.

Így aztán a 6-7 mém talán még soha nem volt ennyire aktuális. Hatkor kelés, hétkor indulás – boldog tanévkezdést mindenkinek!

A szeptember elsejei budapesti dugóról itt nézheted meg a galériánkat:

Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Galéria: Iskolakezdés: dugók nehezítik a közlekedést
Fotó: Mediaworks
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Iskolakezdés: dugók nehezítik a közlekedést

 

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