Világháborús bomba bukkant elő a földből egy magyar városban – azonnal kiürítik a környéket

Második világháborús robbanótestek kerültek elő péntek délután Baján, földmunka közben. A veszélyes leletek miatt tűzszerészek érkeztek a helyszínre.

Földmunka közben találtak második világháborús robbanótesteket Baján. Tűzszerészek dolgoznak, a rendőrség 150 méteres körzetben kiüríti a területet (A kép illusztrácó, rajta: második világháborús lőszermaradványt emeltek ki a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái a Margitsziget déli csúcsánál)

Fotó: hmzrinyi.hu

Második világháborús robbanótest kerülhetett elő Baján

A robbanótesteket a Bokodi út és a Keleti körút kereszteződésében találták meg. A Magyar Honvédség tűzszerészügyeletének tájékoztatása szerint a rendőrség a művelet idejére 150 méteres körzetben lezárja és kiüríti a területet.