Világháborús bomba bukkant elő a földből egy magyar városban – azonnal kiürítik a környéket

Második világháborús robbanótestek kerültek elő péntek délután Baján, földmunka közben. A veszélyes leletek miatt tűzszerészek érkeztek a helyszínre.
Második világháborús robbanótest kerülhetett elő Baján
A robbanótesteket a Bokodi út és a Keleti körút kereszteződésében találták meg. A Magyar Honvédség tűzszerészügyeletének tájékoztatása szerint a rendőrség a művelet idejére 150 méteres körzetben lezárja és kiüríti a területet.
Második világháborús robbanótest kerülhetett elő Szolnokon
Feltételezett második világháborús robbanótest került elő Szolnokon, a belvárosi Szent István Tisza-hídnál.
Bombát találtak Tiszabőn, tűzszerészek érkeztek a helyszínre
Nem várt lelet került elő Tiszabőn: munkavégzés közben egy feltételezhetően második világháborús robbanótestre bukkantak.
Ezer kilogrammos légibombát találtak a Dunában Budafoknál
Több mint tíz robbanótest, köztük egy feltehetően ezer kilogrammos légibomba vár kiemelésre a Duna medrében Budafoknál. A honvedelem.hu közlése a Duna alacsony vízállása folyamatosan feladatot ad a Magyar Honvédség tűzszerészeinek.