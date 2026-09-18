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robbanótest

Világháborús bomba bukkant elő a földből egy magyar városban – azonnal kiürítik a környéket

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Veszélyes robbanótest került elő a földből Baja városában, ezért komoly intézkedések kezdődtek a helyszínen. Információk szerint egy második világháborús robbanótestre bukkantak, a környéket pedig 150 méteres körzetben lezárják és kiürítik.
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robbanótestbajánhonvédség

Második világháborús robbanótestek kerültek elő péntek délután Baján, földmunka közben. A veszélyes leletek miatt tűzszerészek érkeztek a helyszínre.

Földmunka közben találtak második világháborús robbanótesteket Baján. Tűzszerészek dolgoznak, a rendőrség 150 méteres körzetben kiüríti a területet (A kép illusztrácó, rajta: második világháborús lőszermaradványt emeltek ki a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái a Margitsziget déli csúcsánál)
Földmunka közben találtak második világháborús robbanótesteket Baján. Tűzszerészek dolgoznak, a rendőrség 150 méteres körzetben kiüríti a területet (A kép illusztrácó, rajta: második világháborús lőszermaradványt emeltek ki a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái a Margitsziget déli csúcsánál)
Fotó: hmzrinyi.hu

Második világháborús robbanótest kerülhetett elő Baján

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