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második világháborús

Lezárják a Duna egy szakaszát Budapesten, robbanószer kerülhetett elő

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Újabb veszélyesnek vélt tárgy került elő a Dunából, ezúttal a főváros XXII. kerületében. A feltételezett második világháborús robbanótestet a Magyar Honvédség tűzszerész búvárai emelik majd ki a folyóból.
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Feltételezett második világháborús robbanótest került elő hétfőn Budapest XXII. kerületében, a Dunában, az Árasztó út közelében. A Magyar Honvédség tűzszerészei a helyszínen kezdik meg a robbanóeszköz vizsgálatát és kiemelését.

Tűzszerész búvárok dolgoznak a Dunában, miután második világháborús robbanótest került elő. Az Árasztó úton lezárásra is készülni kell.
Tűzszerész búvárok dolgoznak a Dunában, miután második világháborús robbanótest került elő. Az Árasztó úton lezárásra is készülni kell.  (illusztráció) Forrás: Freepic

Feltételezett második világháborús robbanótest került elő a Dunából

A Honvédség tájékoztatása szerint a második világháborús robbanótestet tűzszerész búvárok tervezik kiemelni a folyóból. Egyelőre nem közölték, pontosan milyen eszközről van szó, ezért azt sem lehet biztosan tudni, hogy valóban bombát találtak-e. A művelet idejére a rendőrség az Árasztó utat mintegy kétszáz méter hosszban kiüríti és lezárja. A korlátozás a Duna érintett szakaszára is kiterjed.

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A tájékoztatás szerint a rendőrség a tűzszerészművelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárja, a futók és a gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet.

 

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