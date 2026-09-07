Lezárják a Duna egy szakaszát Budapesten, robbanószer kerülhetett elő

Feltételezett második világháborús robbanótest került elő hétfőn Budapest XXII. kerületében, a Dunában, az Árasztó út közelében. A Magyar Honvédség tűzszerészei a helyszínen kezdik meg a robbanóeszköz vizsgálatát és kiemelését.
Feltételezett második világháborús robbanótest került elő a Dunából
A Honvédség tájékoztatása szerint a második világháborús robbanótestet tűzszerész búvárok tervezik kiemelni a folyóból. Egyelőre nem közölték, pontosan milyen eszközről van szó, ezért azt sem lehet biztosan tudni, hogy valóban bombát találtak-e. A művelet idejére a rendőrség az Árasztó utat mintegy kétszáz méter hosszban kiüríti és lezárja. A korlátozás a Duna érintett szakaszára is kiterjed.
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A tájékoztatás szerint a rendőrség a tűzszerészművelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárja, a futók és a gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet.