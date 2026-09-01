Már a tanév első napján komoly késések vannak a MÁV-nál, van ahol több mint egy órát késik a vonat

Akadozott a MÁV szolgáltatása kedden, a 2026/2027-es tanév első napján – írta a Világgazdaság. Egy olvasó beszámolója szerint Budapest és Székesfehérvár között mindkét irányban 10–15 perces vonatkéséseket lehetett tapasztalni.

MÁV: Budapest és Székesfehérvár között több járat is késett az iskolakezdés idején, de a Blaaton déli részén is voltak problémák egy Intercityvel (ilusztráció)

Fotó: Facebook/MÁV

Akadozik a vonatközlekedés a tanév első napján

A Székesfehérvár felé közlekedő G43-as gyorsított vonat Tárnoknál 12 perces késésben volt, miközben Budapest irányába a Z30-as zónázó 14 percet késett. A MÁV Plusz vonatinformációi alapján nem az egész országban alakult ki hasonló helyzet, a Dél-Balatonnál azonban már kora reggel komoly fennakadások voltak.

A Déli pályaudvar felé közlekedő 849-es Tópart InterCity fél nyolc körül már 66 perces késést szedett össze. Szolnok és Budapest között sem volt zavartalan a vasúti forgalom. A 140-es Hortobágy EuroCity közel egyórás lemaradásban közlekedett. A fennakadások így már a tanév első reggelén megnehezítették több utas dolgát, miközben az iskolakezdéssel eleve sokan indultak útnak.

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Biztosítóberendezési hiba miatt áll a HÉV a szentendrei vonalon, ezzel kaotikusabbá téve a tanévkezdést. Nem csak itt tapasztalhatnak nehézséget az utasok.

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Az iskolakezdéssel ismét megnő a forgalom a főváros útjain, amit csak tovább nehezítenek a jelenleg is felújítás alatt lévő utak és kereszteződések. Bár ma a tömegközelekedésben is akadnak fennakadások, fotóinkon megmutatjuk, hogy autóval milyen most a helyzet. A legfontosabb persze, hogy ilyenkor mindenki időben induljon el, így elkerülhetőek a kellemetlenségek, de lássuk be, a rohanós reggeleken ez nem mindig könnyű feladat.