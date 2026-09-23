Se fizetni, se átutalni nem lehet majd: országos leállás jön az egyik legnagyobb banknál

Október elején két komolyabb, több felületet érintő leállásra kell felkészülniük az MBH Bank ügyfeleinek. Természetesen aggodalomra semmi ok, tervezett, minden nagy pénzintézetnél jelen lévő, előre bejelentett szolgáltatáskiesésekről van szó. Ez idő alatt ugyanis karbantartást végeznek az online felületeken, amely végső soron az ügyfelek kényelmét és biztonságát szolgálja – amiért csupán kisebb, pár órát érintő kellemetlenséggel kell fizetnünk.

Október elején kétszer is tart karbantartást az MBH Bank, ezért fennakadások lesznek a pénzintézet felületein

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Ekkor lesznek leállások az MBH Bank rendszereiben: átutalni és online vásárolni sem lehet majd

2026.10.04-én 00:00 és 04:00 között:

Nem, vagy csak korlátozottan lesz elérhető az MBH Netbank (mind a korábbi MKB, mind a korábbi Takarék, mind a korábbi BB felület), az MBH Bank App, az MBH Vállalati Netbank, az MBH Vállalati App, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App (exTakarék) - ARCHÍV. Ebben az időszakban átmeneti kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek a bankkártyás műveletek és az online kártyás vásárlások jóváhagyása során. Továbbá a megadott időszakban az azonnali fizetések indítása és fogadása nem lesz elérhető, a tranzakciók hibára futnak. Az MBH Bank App 101-es banki azonosító profiljával rendelkező ügyfelek számára az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges push üzenetek nem érkeznek meg, a jóváhagyás megerősítő SMS-kóddal (3DS) történik.

2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között:

Nem lesz elérhető az MBH Netbank (mind a korábbi MKB, mind a korábbi Takarék, mind a korábbi BB felület), az MBH Bank App, az MBH Vállalati App, az MBH Direct Bank, valamint az MBH Vállalati Netbank. Az azonnali átutalások (beleértve a qvik-QR, qvik-NFC és qvik-link megoldásokkal indított utalásokat), a fizetési kérelmek (qvik-kérelem), valamint a másodlagos azonosítók kezelése (rögzítés, meghosszabbítás, törlés) szünetel. Az érintett szolgáltatások sem indításra, sem fogadásra nem lesznek elérhetők: az azonnali átutalási és fizetési kérelem megbízások visszautasításra kerülnek, továbbá fizetési kérelem indítására, jóváhagyására vagy elutasítására sem lesz lehetőség. A kereskedői qvik-elfogadói szolgáltatás szünetel, a kereskedőknél bármely bank ügyfele által kezdeményezett fizetés visszautasításra kerül – írja a bank honlapja.



