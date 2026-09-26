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medve

Két medve bukkant fel Szabolcsban, veszélyre figyelmeztetik a kirándulókat

19 perce
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Két nagytestű medve felbukkanásáról érkezett beszámoló Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, a magyar–ukrán határ közelében. A medveveszély miatt a Tiszabecs, Uszka és Botpalád környékén kirándulókat fokozott óvatosságra intik, az állatokat hőkamerával észlelték.
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medvemedveészlelésSzabolcs-Szatmár-Bereg

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban megjelent bejegyzés alapján számolt be a SZON arról, hogy két nagytestű medve is felbukkant a Tiszabecs, Uszka és Botpalád közötti mezőgazdasági területen.

A medvetámadás megelőzésére tartsd be a következő tanácsokat.
Két medve is felbukkant - Illusztráció
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

A bejegyzés szerint a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség hőkamerakezelői figyeltek fel az állatokra.

Az egyik észlelés Tiszabecs Bajnok részén, a másik a Tölgyes-erdő környékén történt.

Több határ menti település polgármestere is óvatosságra intette a környékre érkezőket. A hétvégi jó idő miatt sokan indulhatnak kirándulni és túrázni, ezért különösen fontos, hogy senki ne próbálja megközelíteni vagy követni az állatokat.

Ezt tegye, ha medvével találkozik

Medvével való találkozás esetén nem az állatot megközelíteni vagy követni, fényképezés kedvéért sem. Nem szabad elfutni, hanem csendben, lassan, hátrálva érdemes eltávolodni a helyszínről. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a medvét nem szabad étellel odacsalogatni, és a természetben nem ajánlott ételmaradékot hátrahagyni.

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