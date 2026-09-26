Két medve bukkant fel Szabolcsban, veszélyre figyelmeztetik a kirándulókat

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban megjelent bejegyzés alapján számolt be a SZON arról, hogy két nagytestű medve is felbukkant a Tiszabecs, Uszka és Botpalád közötti mezőgazdasági területen.

Két medve is felbukkant - Illusztráció

Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

A bejegyzés szerint a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség hőkamerakezelői figyeltek fel az állatokra.

Az egyik észlelés Tiszabecs Bajnok részén, a másik a Tölgyes-erdő környékén történt.

Több határ menti település polgármestere is óvatosságra intette a környékre érkezőket. A hétvégi jó idő miatt sokan indulhatnak kirándulni és túrázni, ezért különösen fontos, hogy senki ne próbálja megközelíteni vagy követni az állatokat.

Ezt tegye, ha medvével találkozik

Medvével való találkozás esetén nem az állatot megközelíteni vagy követni, fényképezés kedvéért sem. Nem szabad elfutni, hanem csendben, lassan, hátrálva érdemes eltávolodni a helyszínről. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a medvét nem szabad étellel odacsalogatni, és a természetben nem ajánlott ételmaradékot hátrahagyni.

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