Meghalt Csordás György, a világhírű magyar négyes ikrek harmadik tagja. Halálhírét testvére, Csordás János közölte a lappal. A négy fivér közül már csak ő van életben.

Meghalt Csordás György.

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Meghalt Csordás György, már csak egy testvér maradt a híres négyes ikrekből

Csordás László, István, János és György 1952. május 24-én született Kaposváron egy nagytoldipusztai erdész és felesége gyermekeként. Történetük már születésükkor országos figyelmet kapott.

A négy fiú keresztapaságát annak idején Rákosi Mátyás vállalta. A koraszülött gyermekeket a kommunista állam gondozásba vette, és csak 1955-ben térhettek haza szüleikhez és három másik testvérükhöz.

Életüket hosszú időn keresztül figyelemmel kísérte a sajtó. A testvérek közül István 2004-ben halt meg.

György volt az egyetlen közülük, aki megvalósította gyermekkori szakmai álmát:

szobafestő szeretett volna lenni, és végül ebben a szakmában dolgozott egészen nyugdíjazásáig.

A négyes ikrekről Keleti Éva 1955-ben készített híressé vált fényképet, majd 64 évvel később, 2019-ben ismét megörökítette őket Kaposfüreden. A fotóművész 2026 februárjában hunyt el – számolt be róla a 24.hu.