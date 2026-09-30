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megkülönböztető jelzés

Szigorít a kormány a megkülönböztető jelzéseken, sokan elveszíthetik a kék lámpa használatának jogát

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Felülvizsgálják a korábban kiadott engedélyeket, és visszavonják azokat, amelyek már nem felelnek meg az új előírásoknak. A megkülönböztető jelzések használatának szigorításával a jogosulatlan fény- és hangjelzések alkalmazását is visszaszorítaná a kormány.
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A kormány módosította a megkülönböztető jelzések, vagyis a kék és sárga lámpák felszerelésének és használatának szabályait. Az új előírások a Magyar Közlöny kedd este megjelent számában szerepelnek, és szigorúbb engedélyezési feltételeket határoznak meg. A változtatás részeként a korábban kiadott engedélyeket is felülvizsgálják, a feltételeknek nem megfelelő jogosultságokat pedig visszavonják.

Szigorodnak a megkülönböztető jelzés használatának szabályai, a korábban kiadott engedélyeket is felülvizsgálják (Fotó: unsplash.com)
Szigorodnak a megkülönböztető jelzés használatának szabályai, a korábban kiadott engedélyeket is felülvizsgálják (Fotó: unsplash.com)

Megszigorítják a megkülönböztető jelzés használatának feltételeit

A belügyminiszteri rendelet pontosítja, hogy mely szervezetek és járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető fény- és hangjelzést. Ezek közé tartoznak egyebek mellett:

  • a mentőszolgálat meghatározott járművei,
  • a rendőrség,
  • a tűzoltóság,
  • a honvédség,
  • a büntetés-végrehajtás,
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és
  • a nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározott járművei.

Más szervezeteknek továbbra is külön engedélyre lesz szükségük. Ilyenek például a sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint bizonyos közmű- és közlekedési járművek.

Az engedélyezési eljárás is szigorodik: 

az igénylő szervezetnek igazolnia kell, hogy tevékenysége indokolja a megkülönböztető jelzés használatát,

és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A hatóság az eljárás során legfeljebb két alkalommal kérhet hiánypótlást.

A rendelet egy másik fontos változást is tartalmaz: 

a miniszterek közül a jövőben kizárólag a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet.

A már korábban kiadott kék- és sárgalámpás engedélyeket az új szabályozás hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja a hatóság. Azokat a jogosultságokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, visszavonják.

 

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