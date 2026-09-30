Szigorít a kormány a megkülönböztető jelzéseken, sokan elveszíthetik a kék lámpa használatának jogát

A kormány módosította a megkülönböztető jelzések, vagyis a kék és sárga lámpák felszerelésének és használatának szabályait. Az új előírások a Magyar Közlöny kedd este megjelent számában szerepelnek, és szigorúbb engedélyezési feltételeket határoznak meg. A változtatás részeként a korábban kiadott engedélyeket is felülvizsgálják, a feltételeknek nem megfelelő jogosultságokat pedig visszavonják.
Megszigorítják a megkülönböztető jelzés használatának feltételeit
A belügyminiszteri rendelet pontosítja, hogy mely szervezetek és járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető fény- és hangjelzést. Ezek közé tartoznak egyebek mellett:
- a mentőszolgálat meghatározott járművei,
- a rendőrség,
- a tűzoltóság,
- a honvédség,
- a büntetés-végrehajtás,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és
- a nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározott járművei.
Más szervezeteknek továbbra is külön engedélyre lesz szükségük. Ilyenek például a sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint bizonyos közmű- és közlekedési járművek.
Az engedélyezési eljárás is szigorodik:
az igénylő szervezetnek igazolnia kell, hogy tevékenysége indokolja a megkülönböztető jelzés használatát,
és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A hatóság az eljárás során legfeljebb két alkalommal kérhet hiánypótlást.
A rendelet egy másik fontos változást is tartalmaz:
a miniszterek közül a jövőben kizárólag a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet.
A már korábban kiadott kék- és sárgalámpás engedélyeket az új szabályozás hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja a hatóság. Azokat a jogosultságokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, visszavonják.