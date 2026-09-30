Csütörtöktől változás jön a megyebérleteknél – mutatjuk, mit kell tennünk!

A vármegyebérlet neve október 1-jétől megyebérlet lesz – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban. Mint elmondta, a változás kizárólag a bérlet elnevezését érinti.

Megyebérlet lesz a vármegyebérlet új neve október 1-jétől

Fotó: Facebook/MÁV

Megyebérlet lesz a vármegyebérletből

Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek érvényessége október 1-je után jár le, annak nincs oka az aggodalomra: a meglévő bérletet továbbra is használhatja az érvényességi idő végéig.

Azok pedig, akik október 1-je után vásárolnak bérletet, már megyebérletet kapnak. A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint tehát a bérleteknek csupán a neve változik meg.

A változás hátterében az áll, hogy október 1-jétől Magyarországon a vármegyék elnevezése ismét megye lesz. Ennek megfelelően módosul a bérlet neve is.

Visszatér a megye elnevezés

Az Országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek. A jogszabály ezzel visszaállítja a korábbi közigazgatási és földrajzi jellegű elnevezést.

A változás a főispánok elnevezését is érinti: ismét kormánymegbízottként látják el feladataikat.

Így október 1-jétől nemcsak a közigazgatásban jelenik meg újra a megye elnevezés, hanem a közösségi közlekedésben használt bérlet neve is ehhez igazodik. Aki azonban már korábban megvásárolta a vármegyebérletét, annak a névváltozás miatt nem kell új bérletet vennie.