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méhbetegség

Fertőző betegség miatt zárlatot rendeltek el Szabolcsban – Nyíregyháza környéke is érintett

1 órája
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Zárlatot rendeltek el Kótaj teljes közigazgatási területén, az intézkedés pedig a környező települések bizonyos részeire is kiterjed. A méhbetegség terjedésének megakadályozása érdekében Nyíregyháza és Nyírtelek egyes területei is bekerültek az érintett körzetbe.
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méhbetegségfertőzőSzabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyháza

Fertőző méhbetegség miatt zárlatot rendelt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Kótajban. Az intézkedés szeptember 7-én lépett életbe, és a település teljes közigazgatási területére kiterjed – számolt be róla a Szon.hu.

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A méhbetegség terjedésének megakadályozása érdekében öt kilométeres körzetre terjed ki az intézkedés
Fotó: Unsplash/Illusztráció

A zárlatot a mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt rendelték el. Az intézkedés nemcsak Kótajt érinti: a település körül kijelölt, öt kilométeres sugarú körzet miatt Nyíregyháza és Nyírtelek egyes területei is a zárlat alá kerültek.

A méhbetegség terjedését akarják megakadályozni

A hatósági intézkedés célja a fertőző betegség továbbterjedésének megakadályozása. A nyúlós költésrothadás komoly veszélyt jelenthet a méhállományokra, ezért fertőzés esetén szigorú méhegészségügyi előírásokat alkalmaznak.

A Nyírtelek Város közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az érintett területek pontos elhelyezkedését a kormányhivatal térképen is feltüntette.

A vármegyében korábban is szükség volt hasonló intézkedésre: májusban Nagykállóban rendeltek el községi zárlatot nyúlós költésrothadás miatt.

A méhészek együttműködését kérik

A kormányhivatal arra kéri az érintett méhészeket, hogy fokozottan figyeljék méhállományukat, tartsák be a zárlattal kapcsolatos előírásokat, és működjenek együtt a hatóságokkal.

A nyúlós költésrothadás miatt elrendelt méhegészségügyi intézkedésekről az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is rendszeresen tájékoztatást ad. A legfrissebb, az adott területre vonatkozó információkért az illetékes hatóság tájékoztatását érdemes követni.

 

 

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