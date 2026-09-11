Fertőző betegség miatt zárlatot rendeltek el Szabolcsban – Nyíregyháza környéke is érintett

Fertőző méhbetegség miatt zárlatot rendelt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Kótajban. Az intézkedés szeptember 7-én lépett életbe, és a település teljes közigazgatási területére kiterjed – számolt be róla a Szon.hu.
A zárlatot a mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt rendelték el. Az intézkedés nemcsak Kótajt érinti: a település körül kijelölt, öt kilométeres sugarú körzet miatt Nyíregyháza és Nyírtelek egyes területei is a zárlat alá kerültek.
A méhbetegség terjedését akarják megakadályozni
A hatósági intézkedés célja a fertőző betegség továbbterjedésének megakadályozása. A nyúlós költésrothadás komoly veszélyt jelenthet a méhállományokra, ezért fertőzés esetén szigorú méhegészségügyi előírásokat alkalmaznak.
A Nyírtelek Város közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az érintett területek pontos elhelyezkedését a kormányhivatal térképen is feltüntette.
A vármegyében korábban is szükség volt hasonló intézkedésre: májusban Nagykállóban rendeltek el községi zárlatot nyúlós költésrothadás miatt.
A méhészek együttműködését kérik
A kormányhivatal arra kéri az érintett méhészeket, hogy fokozottan figyeljék méhállományukat, tartsák be a zárlattal kapcsolatos előírásokat, és működjenek együtt a hatóságokkal.
A nyúlós költésrothadás miatt elrendelt méhegészségügyi intézkedésekről az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is rendszeresen tájékoztatást ad. A legfrissebb, az adott területre vonatkozó információkért az illetékes hatóság tájékoztatását érdemes követni.