Fertőző betegség miatt zárlatot rendeltek el Szabolcsban – Nyíregyháza környéke is érintett

Fertőző méhbetegség miatt zárlatot rendelt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Kótajban. Az intézkedés szeptember 7-én lépett életbe, és a település teljes közigazgatási területére kiterjed – számolt be róla a Szon.hu.

A méhbetegség terjedésének megakadályozása érdekében öt kilométeres körzetre terjed ki az intézkedés

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A zárlatot a mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt rendelték el. Az intézkedés nemcsak Kótajt érinti: a település körül kijelölt, öt kilométeres sugarú körzet miatt Nyíregyháza és Nyírtelek egyes területei is a zárlat alá kerültek.

A méhbetegség terjedését akarják megakadályozni

A hatósági intézkedés célja a fertőző betegség továbbterjedésének megakadályozása. A nyúlós költésrothadás komoly veszélyt jelenthet a méhállományokra, ezért fertőzés esetén szigorú méhegészségügyi előírásokat alkalmaznak.

A Nyírtelek Város közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az érintett területek pontos elhelyezkedését a kormányhivatal térképen is feltüntette.

A vármegyében korábban is szükség volt hasonló intézkedésre: májusban Nagykállóban rendeltek el községi zárlatot nyúlós költésrothadás miatt.