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melegrekord

98 éves melegrekord dőlt meg a hidegfront előtt Budapesten

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Egymás után dőltek meg a melegrekordok szerdán az érkező hidegfront előtt: Tatabányán az országos, Budapesten pedig a hajnali fővárosi rekord is megdőlt, délután pedig 98 év után Újpesten 34,8 Celsius-fokkal új fővárosi napi melegrekord született.
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melegrekordidőjáráshidegfront

Melegrekordok dőltek meg szerdán az érkező hidegfront előtt: megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a HungaroMet Zrt. a honlapján. Szerdán nyugat felől egy hidegfront közelítette meg a Kárpát-medence térségét, előtte délies áramlással meleg és száraz levegő áramlott az ország fölé. Tatabánya Dózsakert meteorológiai állomáson hajnalban új országos hajnali melegrekord született: az itt mért 22,1 Celsius-fok alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, 21,8 fokos rekordot, amelyet 1946 óta Orosháza tartott.

Sorra dőltek meg a melegrekordok
Sorra dőltek meg a melegrekordok
 Fotó: NIQFOTOGRAFIA / Pexels

Sorra dőltek meg a hajnali és napi melegrekordok is

Budapesten is a megszokottnál melegebben alakult a szerda reggel: a János-hegyen 20,9 fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord is. Az eddigi rekord 19,2 fok volt, amelyet 1982-ben Budapest Országút állomáson regisztráltak.

Délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak. Újpesten a legmelegebb órákban 34,8 fokot regisztráltak, ezzel új fővárosi napi melegrekord született. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord, 34,7 fok volt, amit még 1928-ban rögzítettek Budapest Országút állomáson.

 

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