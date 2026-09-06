Hiába az átvonuló hidegfront, így is megdőlt a napi melegrekord szombaton

Szombaton átvonult felettünk egy hidegfront: ennek köszönhetően az északi és nyugati tájakon már mérséklődött a felmelegedés, míg a déli és keleti tájakon többfelé emelkedett 30 fok fölé a hőmérséklet. Mi több, a HungaroMet Nonprofit közlése szerint még a napi melegrekord is megdőlt.

Megdőlt a napi melegrekord szombaton / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Megdőlt a napi melegrekord szombaton

Mint írták, Dombegyházon végül 36 fokig, Mezőkovácsházán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az előbbi érték így új napi országos melegrekordot jelent, miután tavaly azon a a napon 35,1 fokot regisztráltak Körösladányban és Körösszakálon is.

Milyen időjárás várható a következő napokban?

Vasárnap túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható, de az északi szél többfelé megélénkülhet, és front átvonulása után friss, hűvös levegőre ébredhettünk. Hajnalban 10–18 fokig hűlhetett a levegő, egyes helyeken kevéssel 10 fok alatti értékek is előfordulhattak, míg délután 24–29 fok közötti maximumokra számíthatunk.

Hétfőn folytatódik a napos, derült idő, és csapadékra sem kell számítani. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így a vasárnapi szelesebb idő után egy nyugodtabb nap következik. A reggel frissnek ígérkezik, 11–16 fok körüli minimumokkal, a hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet. Délutánra újra 25–30 fokig melegszik a levegő.

Kedden folytatódik a felmelegedés. A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét eleji felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, így bár hajnalban még 5–14 fok várható, délután már 27–32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.



