Rózsaszín motorosok lepik el Budapest utcáit a mellrák elleni küzdelemért

A Magyar Rákellenes Liga által szervezett mellrák elleni figyelemfelhívó felvonulás délelőtt a Harley-Davidson XII. kerületi márkakereskedésétől indul.
A motorosok a Hősök terére, majd onnan a Fővárosi Nagycirkusz épületéhez mennek, délután pedig vissza a márkakereskedéshez.
A felvonuláshoz csatlakozik majd a 81 éves Endrész László magyar származású artista, aki másfél nap alatt teljesít egy több mint 2000 kilométeres motoros túrát Angliától Budapestig.
Ez a különleges vállalás egyszerre Guinness-rekordkísérlet és jótékonysági kezdeményezés.
A Magyar Rákellenes Liga által országszerte szervezett hagyományos rózsaszín sétákról és egyéb rendezvényekről a szervezet honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.
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