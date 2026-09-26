Rózsaszín motorosok lepik el Budapest utcáit a mellrák elleni küzdelemért

A Magyar Rákellenes Liga által szervezett mellrák elleni figyelemfelhívó felvonulás délelőtt a Harley-Davidson XII. kerületi márkakereskedésétől indul.

Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig a mellrák elleni küzdelem jegyében Budapesten - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A motorosok a Hősök terére, majd onnan a Fővárosi Nagycirkusz épületéhez mennek, délután pedig vissza a márkakereskedéshez.

A felvonuláshoz csatlakozik majd a 81 éves Endrész László magyar származású artista, aki másfél nap alatt teljesít egy több mint 2000 kilométeres motoros túrát Angliától Budapestig.

Ez a különleges vállalás egyszerre Guinness-rekordkísérlet és jótékonysági kezdeményezés.

A Magyar Rákellenes Liga által országszerte szervezett hagyományos rózsaszín sétákról és egyéb rendezvényekről a szervezet honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Több mint egy csomó: ezek lehetnek a mellrák első tünetei

Rengeteg ember nem ismeri a betegség első tüneteit, azonban a korai diagnózis életeket menthet. Egy onkológus elárulta, mik lehetnek a mellrák kevésbé ismert jelei.