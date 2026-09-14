Újabb fontos vasútvonalon lesz karbantartás, ennek sokan nem fognak örülni

Pályakarbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-ig a Budapest–Pécs vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán azt közölte, a 40-es vonal alsó szakaszán az elmúlt időszakban több műszaki probléma is zavarta a közlekedést, ezek közül néhány komolyabb késéseket is okozott.

Pályakarbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest–Pécs vonalon (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Pályakarbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest–Pécs vonalon

Hegyi Zsolt hozzátette, a hibák hátterében többféle ok állt: volt kábelhiba, valamint időszakosan jelentkező biztosítóberendezési meghibásodás is. Ezek egy részét ugyan már sikerült feltárni és megszüntetni, de akadnak olyan elemek is, amelyek cseréjével csökkenthetik a további zavarok kockázatát.

A szeptemberi munkáknál ezért több ponton is javítanak a vonal állapotán: vágányátépítést, síncserét, alépítményjavítást és a vízelvezető árkok tisztítását végzik el, valamint korszerűsítik egy útátjárót, valamint felújítják egy teknőhíd szigetelését.

A pályán végzett munkák mellett a biztosítóberendezéseken is dolgoznak: a szeptember 19. és október 2. közötti Pécs–Szentlőrinc vágányzár idején Mecsekalja-Cserkút és Bicsérd között két elhasználódott kábelfejet cserélnek ki. Hegyi Zsolt, kiemelte, a 40-es vonalon később további hasonló cseréket is terveznek.

A vágányzár idején a vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között MÁVBuszok közlekednek, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20–30 perccel korábban indulnak. Tudom, hogy a vágányzárak nehezítik, kényelmetlenebbé teszik utasaink számára az utazást. Ezekre a munkákra ugyanakkor azért van szükség, hogy a későbbiekben kevesebb műszaki hiba okozzon zavart, és kiszámíthatóbb legyen a közlekedés. Ezen a vonalon most minden beavatkozás számít

- közölte Hegyi Zsolt, aki megköszönte az utasok türelmét és megértését.