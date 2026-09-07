Új menetrendek léptek életbe szeptembertől – mutatjuk a fontos változásokat

Szeptember 1-jén jelentős menetrendváltozás lépett életbe a helyközi autóbusz-közlekedésben. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a módosítások az országos távolsági járatok mellett számos vármegye autóbusz-hálózatát érintik.

A menetrendváltozások több járat indulási idejét, útvonalát és megállási rendjét is módosította (A kép illusztráció)

Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook

Menetrendváltozások a Fertő partján

Új autóbusz-menetrend lépett életbe a Sopron–Hegykő–Fertőd–Fertőszentmiklós/Kapuvár térségben. Sopron és Fertőd között minden nap jellemzően 60 percenként indulnak buszok, munkanapokon a csúcsidőszakokban pedig 10–30 perces követés is lesz.

Sopronból Fertőd irányába:

12:30-tól 30 percenként;

14:00 és 14:50 között 10–20 percenként;

14:50 és 16:30 között 20 percenként;

16:30 és 18:30 között 30 percenként indulnak buszok.

Fertőd, Központtól Sopron felé jellemzően 30–60 percenként közlekednek a járatok. Iskolai előadási napokon további buszok indulnak 14:24-kor, 14:54-kor és 16:24-kor.

Sopronból Fertőd felé új, 21:30-as járat is közlekedik. Szabad- és munkaszüneti napokon a kora délutáni és kora esti időszakban a korábbi, jellemzően másfél-két órás követés helyett óránként indulnak buszok.

Sopron és Fertőszentmiklós vasútállomása között kétóránként közlekednek olyan járatok, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest és Sopron között közlekedő InterCity vonatokhoz. A Budapest felől késve érkező InterCityre az autóbusz legfeljebb 15 percet vár.

A Sopron–Fertőd–Sarród–Kapuvár útvonalon irányonként kétóránként közlekedő járatokkal Sarród a hét minden napján a korábbinál több busszal érhető el.

Új vonalként jelent meg a 7195 Kapuvár–Pusztacsalád–Fertőszentmiklós–Fertőd–Kapuvár.

Új menetrend lépett életbe az alábbi vonalakon is:

Menetrendváltozások a Budapest–Salgótarján járatokon

A 1020 Budapest–Mátraverebély–Salgótarján vonal valamennyi járata megáll Bátonyterenye, Sulyom-hegy és Bátonyterenye, Ipari park megállóhelyeken. Salgótarján felé ezeken a helyeken csak leszállni, Budapest felé csak felszállni lehet.