Új menetrendek léptek életbe szeptembertől – mutatjuk a fontos változásokat

Szeptember 1-jén jelentős menetrendváltozás lépett életbe a helyközi autóbusz-közlekedésben. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a módosítások az országos távolsági járatok mellett számos vármegye autóbusz-hálózatát érintik.
Menetrendváltozások a Fertő partján
Új autóbusz-menetrend lépett életbe a Sopron–Hegykő–Fertőd–Fertőszentmiklós/Kapuvár térségben. Sopron és Fertőd között minden nap jellemzően 60 percenként indulnak buszok, munkanapokon a csúcsidőszakokban pedig 10–30 perces követés is lesz.
Sopronból Fertőd irányába:
- 12:30-tól 30 percenként;
- 14:00 és 14:50 között 10–20 percenként;
- 14:50 és 16:30 között 20 percenként;
- 16:30 és 18:30 között 30 percenként indulnak buszok.
Fertőd, Központtól Sopron felé jellemzően 30–60 percenként közlekednek a járatok. Iskolai előadási napokon további buszok indulnak 14:24-kor, 14:54-kor és 16:24-kor.
Sopronból Fertőd felé új, 21:30-as járat is közlekedik. Szabad- és munkaszüneti napokon a kora délutáni és kora esti időszakban a korábbi, jellemzően másfél-két órás követés helyett óránként indulnak buszok.
Sopron és Fertőszentmiklós vasútállomása között kétóránként közlekednek olyan járatok, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest és Sopron között közlekedő InterCity vonatokhoz. A Budapest felől késve érkező InterCityre az autóbusz legfeljebb 15 percet vár.
A Sopron–Fertőd–Sarród–Kapuvár útvonalon irányonként kétóránként közlekedő járatokkal Sarród a hét minden napján a korábbinál több busszal érhető el.
Új vonalként jelent meg a 7195 Kapuvár–Pusztacsalád–Fertőszentmiklós–Fertőd–Kapuvár.
Új menetrend lépett életbe az alábbi vonalakon is:
- 7068 Győr–Csorna–Kapuvár–Fertőszentmiklós–Fertőd;
- 7070 Győr–Enese–Kóny–Csorna;
- 7071 Győr–Csorna–Kapuvár–Fertőszentmiklós–Sopron;
- 7072 Győr–Csorna–Kapuvár–Petőháza–Sopron;
- 7073 Győr–Csorna–Kapuvár–Fertőd–Sopron;
- 7207 Sopron–Petőháza–Kapuvár–Beled–Rábakecöl;
- 7208 Sopron–Fertőd–Petőháza;
- 7210 Sopron–Fertőd–Kapuvár/Fertőd, Tőzeggyármajor;
- 7211 Sopron–Kapuvár–Csorna–Mosonmagyaróvár;
- 7212 Sopron–Balf–Kapuvár–Csorna–Győr;
- 7213 Sopron–Fertőd–Petőháza–Fertőszentmiklós.
Menetrendváltozások a Budapest–Salgótarján járatokon
A 1020 Budapest–Mátraverebély–Salgótarján vonal valamennyi járata megáll Bátonyterenye, Sulyom-hegy és Bátonyterenye, Ipari park megállóhelyeken. Salgótarján felé ezeken a helyeken csak leszállni, Budapest felé csak felszállni lehet.
A 1021 Budapest–Pásztó–Bátonyterenye–Salgótarján vonal járatainak többsége már az alábbi megállókat is érinti:
- Bátonyterenye, Sulyom-hegy;
- Bátonyterenye, Ipari park;
- Bátonyterenye (Kisterenye), Bányatelep.
A 1022 Budapest–Salgótarján–Lučenec vonalon a Budapest és Losonc között közlekedő buszok szintén megállnak Bátonyterenye, Sulyom-hegy és Bátonyterenye, Ipari park megállóknál. Salgótarján felé csak leszállásra, Budapest felé csak felszállásra van lehetőség.
Berekfürdőn új helyen állnak meg a buszok
A 1066 Budapest–Gyöngyös–Heves–Abádszalók–Karcag, a 1375 Miskolc–Tiszafüred–Szeged és a 1443 Debrecen–Heves–Jászberény vonalak valamennyi érintett járata Berekfürdő, strandfürdő helyett az újonnan megépült Fodor József utca megállóhelyen áll meg.
Változás a Budapest–Veszprém–Keszthely–Hévíz járaton
A 1212 Budapest–Veszprém–Tapolca–Keszthely–Hévíz vonalon a 19:40-kor Budapestről Hévízre induló autóbusz Keszthely, Bercsényi utca megállóhelynél minden esetben megáll.
Csak leszálló utas esetén áll meg:
- Keszthely, Pál utca;
- Keszthely, Hévízi út;
- Keszthely, Z+D Kft.;
- Keszthely, Vadaskert csárda;
- Keszthely, Kertváros;
- Keszthely, hévízi elágazás;
- Dobogómajor I. megállóhelyen.
További menetrendváltozások vármegyei bontásban:
- Országos (távolsági) járatok
- Baranya vármegye
- Bács-Kiskun vármegye
- Békés vármegye
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Csongrád-Csanád vármegye
- Fejér vármegye
- Győr-Moson-Sopron vármegye
- Hajdú-Bihar vármegye
- Heves vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye
- Nógrád vármegye
- Pest vármegye
- Somogy vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Tolna vármegye
- Vas vármegye
- Veszprém vármegye
- Zala vármegye
Eger és Debrecen között is módosultak az időpontok
Az 1344 Eger–Mezőkövesd/M3 autópálya–Debrecen–Hajdúszoboszló vonalon a munkanapokon 13:00-kor Egerből Debrecenbe induló busz a Főcsatorna híd és Debrecen, Autóbusz-állomás között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
A hetek utolsó tanítási napján, valamint a csütörtöki tanítási napokon 15:45-kor Debrecenből Egerbe induló járatoknál szintén változtak egyes megállóhelyek érintési időpontjai.
Miskolc, Lenti, Zalaegerszeg és Bükfürdő térségét érintő változások
A 1350 Miskolc–Mezőkövesd–Eger–Recsk–Mátraballa–Salgótarján vonalon a 16:35-kor Salgótarjánból Miskolcra induló autóbusz a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon a Miskolc, Egyetemi kollégiumok megállóhelyen is megáll.
A 1625 Lenti–Zalaegerszeg–Keszthely–Tapolca–Veszprém vonalon a szabad- és munkaszüneti napokon 4:57-kor Gyenesdiásról Zalaegerszegre közlekedő busz Zalaegerszeg (Csácsbozsok), Elágazás megállóhelyen már felszálló utasok részére is megáll.
A 1639 Lenti–Zalaegerszeg–Vasvár–Sárvár–Győr vonalon a tanév alatt, a hetek első munkanapját megelőző napon 16:15-kor Lentiből Győrbe induló busz Hernyék, Autóbusz-váróterem megállót is érinti. A járat 16:25-kor áll meg ott.
A 1643 Lenti–Őriszentpéter–Szombathely–Bükfürdő vonalon:
- a Lentiből Bükfürdőre korábban 6:00-kor induló busz 6:05-kor indul;
- a Bükfürdőről Lentibe 12:00-kor induló járat minden nap megáll Kerkabarabás, Balogunyom és Kisunyom, Autóbusz-váróterem megállóknál;
- utóbbi járat egyes további megállókat is a korábbiaktól kissé eltérő időpontban érint.
Győr és Szombathely között több indulási idő is változott
A 1715 Győr–Csorna–Szombathely vonalon több változás történt:
- a Szombathelyről 11:40-kor Győrbe induló busz 13:35-kor megáll Csorna, Tejporgyár megállóhelyen;
- a munkanapokon és szabadnapokon Győrből korábban 13:05-kor induló busz 12:55-kor, vagyis 10 perccel korábban indul;
- ez a járat Kóny érintésével közlekedik, Győr és Csorna között pedig az útvonal valamennyi megállóhelyén megáll;
- a Győrből korábban 16:25-kor Szombathelyre induló járat 16:30-kor indul;
- ugyanez a busz Csorna, Autóbusz-állomásról 17:08-kor folytatja útját.
Sopron és Celldömölk között is változott a menetrend
A 1719 Sopron–Répcelak–Kenyeri–Celldömölk vonalon a 7:10-kor Celldömölkről Sopronba induló járatok közlekedése módosult.
Szabad- és munkaszüneti napokon, valamint tanszünetben munkanapokon a busz Répcelak, Sajtgyár (Csánigi utca) megállótól 8:20-kor, 17 perccel később indul tovább. Tanítási napokon Répcelak, Sportcsarnok megállótól ugyancsak 8:20-kor, öt perccel később indul.
A Sopronból 14:20-kor Celldömölkre induló járatok menetrendje Sopron és Répcelak között kis mértékben módosult.
Hetven perccel korábban indul egy Sopron–Veszprém járat
A 1720 Sopron–Csorna–Pápa–Veszprém–Balatonfüred vonalon a tanév alatt, a hetek első munkanapját megelőző napon a Sopronból Veszprémbe korábban 9:00-kor induló busz 70 perccel korábban, 7:50-kor indul.
Sopron és Csorna között az útvonal valamennyi megállóhelyét érinti, Csornáról pedig 9:20-kor indul tovább.
A 1722 Sopron–Pápa–Veszprém–Balatonalmádi–Balatonfüred vonalon a 8:35-kor Balatonfüredről Sopronba induló busz Csorna, Autóbusz-állomásról négy perccel korábban, 11:41-kor indul tovább. Kapuvártól a menetrendje változatlan.
Székesfehérvár környékén is vannak menetrendváltozások
Az 1803 Székesfehérvár–Mezőfalva–Dunaújváros–Solt–Kalocsa vonalon a Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő buszok már Székesfehérvár, Tejüzem megállóhelyet is érintik.
A korábban a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17:00-kor Kalocsáról Székesfehérvárra, illetve 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára induló járatok a továbbiakban a tanév alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek.
Az 1809 Székesfehérvár–Bakonycsernye–Dudar–Zirc vonalon a szabad- és munkaszüneti napokon 12:40-kor Zircről Székesfehérvárra induló busz Bakonycsernye, Bercsényi utca megállótól hat perccel később, 13:30-kor indul tovább.
Tatabánya, Győr, Csorna és Bükfürdő között is változott a megállási rend
Az 1850 Tatabánya–Bábolna–Győr–Csorna–Kapuvár–Bükfürdő vonalon a 16:30-kor Bükfürdőről Tatabányára induló busz Kapuvár és Csorna között már az útvonal valamennyi megállóhelyén megáll. Emellett Kóny, TÜZÉP-telep és Enese, Vasútállomás megállókat is érinti. Győr, Autóbusz-állomástól a menetrend változatlan.
A munkanapokon 6:20-kor Tatabányáról Bükfürdőre induló járat Csorna és Kapuvár között szintén valamennyi érintett megállóhelyen megáll. Csornáról 9:00-kor, Kapuvárról 9:25-kor indul tovább.