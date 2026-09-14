Mészáros Lőrinc kimondta, mire számít a Tisza-kormánytól

Mészáros Lőrinc elmondása szerint a Mészáros Csoport közvetlenül mintegy 60 ezer embernek ad munkát, a beszállítókkal együtt pedig 100–200 ezer ember megélhetéséhez járul hozzá.

Mészáros Lőrinc: Együttműködünk a mindenkori kormánnyal Fotó: Kondella Misi Photography / Mészáros Csoport

A vállalkozó arról beszélt, hogy az április 12-i választás után új politikai helyzet alakult ki, de a cégcsoport továbbra is együttműködésre kész a mindenkori magyar kormánnyal. Mint fogalmazott, ezer szálon kötődnek az államhoz, ezért az együttműködés mindkét fél érdeke.

Mészáros reményét fejezte ki, hogy a Tisza-kormány nem akarja felszámolni a magyar nagytőkét a multinacionális vállalatok javára. Azt mondta, családjával és vezetőtársaival együtt mindent megtesznek azért, hogy ez ne történjen meg.

A cégcsoport vezetője szerint az elmúlt öt hónapban nem kellett leépítéseket végrehajtaniuk, és abban bízik, hogy ez a következő tíz-húsz évben is így marad. A külföldi terjeszkedés is folytatódik, több vállalat felvásárlására tettek ajánlatot.

Mészáros két, számukra kedvezőtlen döntést is említett: a Gallicoop esetében 35, a Titász esetében pedig több mint 60 milliárd forintos támogatási csomagot vontak vissza. A 2026-os eredményekkel kapcsolatban ugyanakkor optimista, szerinte a cégcsoport árbevétele nem marad el a tavalyitól.