Most kaptuk a hírt: mindenkit leszállítottak a 3-as metróról, lezárták az állomást

Egy olvasónk arról tájékoztatott, hogy a Ferenciek terén mindenkit leszállítottak az M3-as metróról, majd hangosbemondón közölték, hogy az egész állomást lezárták.

Metró helyett busszal lehet továbbutazni / Forrás: Olvasói fotó

Járműhiba okozhatta a felfordulást a metrón

A BKK azt írja, autóbuszos pótlásra van szükség a Nagyvárad tér és a Lehel tér között hétfőn 07:42-től járműhiba miatt.

Frissítés: a fennakadás néhány pecig tartott, a metró ismét a teljes vonalon jár.

Múlt héten a Bikás parki metróállomást kellett lezárni, erről itt írtunk.

