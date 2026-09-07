Most kaptuk a hírt: mindenkit leszállítottak a 3-as metróról, lezárták az állomást

Busszal lehet továbbutazni. A fennakadást az M3-as metró közlekedésében járműhiba okozza.
Egy olvasónk arról tájékoztatott, hogy a Ferenciek terén mindenkit leszállítottak az M3-as metróról, majd hangosbemondón közölték, hogy az egész állomást lezárták.
Járműhiba okozhatta a felfordulást a metrón
A BKK azt írja, autóbuszos pótlásra van szükség a Nagyvárad tér és a Lehel tér között hétfőn 07:42-től járműhiba miatt.
Frissítés: a fennakadás néhány pecig tartott, a metró ismét a teljes vonalon jár.
Múlt héten a Bikás parki metróállomást kellett lezárni, erről itt írtunk.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!