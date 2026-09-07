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metró

Most kaptuk a hírt: mindenkit leszállítottak a 3-as metróról, lezárták az állomást

54 perce
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Busszal lehet továbbutazni. A fennakadást az M3-as metró közlekedésében járműhiba okozza.
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metrójárműhibam3 metró

Egy olvasónk arról tájékoztatott, hogy a Ferenciek terén mindenkit leszállítottak az M3-as metróról, majd hangosbemondón közölték, hogy az egész állomást lezárták.

Metró helyett busszal lehet továbbutazni / F
Metró helyett busszal lehet továbbutazni / Forrás: Olvasói fotó

Járműhiba okozhatta a felfordulást a metrón

A BKK azt írja, autóbuszos pótlásra van szükség a Nagyvárad tér és a Lehel tér között hétfőn 07:42-től járműhiba miatt.

Frissítés: a fennakadás néhány pecig tartott, a metró ismét a teljes vonalon jár.

Múlt héten a Bikás parki metróállomást kellett lezárni, erről itt írtunk.
 

 

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