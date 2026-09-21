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derítő - tó

Meztelen, részeg horgászhoz hívtak mentőt a Derítő-tónál

1 órája
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Szokatlan látvány fogadta a tatai Derítő-tó munkatársait: egy erősen ittas horgászt teljesen meztelenül, négykézláb találtak meg a sátra közelében. A PecaVerzum beszámolója szerint a férfi állapota miatt mentőt hívtak, kórházi ellátásra azonban végül nem szorult.
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derítő - tórészeghorgász

Nem mindennapi esethez kellett segítséget hívni a tatai Derítő-tónál. A halőrök és a távfelügyelet munkatársai egy erősen ittas horgászt találtak a sátra közvetlen közelében: a férfi teljesen meztelenül, négykézláb volt a parton.

meztelenül
Meztelenül mászott a sátra mellett a részeg horgász Tatán - Fotó: Derítő-tó/Facebook

Meztelenül, négykézláb találtak rá a részeg horgászra Tatán

A PecaVerzum a tó üzemeltetőinek közlése alapján azt írta, hogy a horgász engedélye ráadásul már lejárt. A munkatársak az elfogyasztott alkohol mennyisége miatt aggódni kezdtek az állapotáért, ezért mentőt hívtak hozzá.

A kiérkező egység megvizsgálta a férfit, és megállapította, hogy nincs közvetlen veszélyben. Mivel együttműködött a segítőkkel, rendőri intézkedésre sem volt szükség.

Az üzemeltetők végül megengedték neki, hogy a helyszínen összeszedje magát és kijózanodjon. Miután a ruháit is sikerült magára vennie, 

saját lábán távozott a tótól.

A Derítő-tó munkatársai humorosan számoltak be a különös esetről, ugyanakkor hangsúlyozták: a tónál természetesen lehet pihenni, barátokkal találkozni, sütögetni és koccintani, de fontos mértéket tartani. Ha pedig valaki rosszul lesz, társai ne habozzanak segítséget kérni.

 

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