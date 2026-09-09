Fontos változás a vonatközlekedésben – két hétig pótlóbuszok járnak ezen a szakaszon

Változik a közlekedési rend a Miskolc–Hidasnémeti vonalon, emiatt a Hernád InterCityk csak Budapest és Miskolc között közlekednek, Miskolctól pedig pótlóbuszokkal lehet tovább utazni Hidasnémeti, illetve Kassa felé – közölte a MÁV.
A vasúttársaság többféle MÁVBuszt indít, ezért az utasoknak felszállás előtt érdemes ellenőrizniük, melyik járatot kell igénybe venniük.
Így járnak a pótlóbuszok
A Hernád InterCityk helyett kétféle pótlóbusz közlekedik. Az egyik Miskolc és Kassa között jár, és csak Miskolc-Tiszai, Forró-Encs, Hidasnémeti és Kassa vasútállomásán áll meg.
A másik járat Miskolc és Hidasnémeti között közlekedik, és az alábbi helyeken áll meg:
- Miskolc-Tiszai vasútállomás,
- Szikszó, gimnázium,
- Halmaj vasútállomás,
- Ináncs vasúti megállóhely,
- Forró-Encs vasútállomás,
- Novajidrány vasútállomás,
- Hidasnémeti vasútállomás.
A személyvonatok helyett szintén MÁVBuszok járnak. Ezek több települést érintenek, köztük Ongát, Szikszót, Aszalót, Csobádot, Mérát és Hernádszurdokot is.
A pótlóbuszok – a hajnali első, Miskolcra tartó járat kivételével – nem érintik Felsőzsolcát. A település a Miskolc és Szerencs között közlekedő személyvonatokkal érhető el.
A csatlakozások biztosítása miatt a Hidasnémetiből Miskolc felé közlekedő pótlóbuszok a megszokottnál 20–30 perccel korábban indulnak. Csúcsidőben Miskolc és Forró-Encs között sűrítő buszokat is indítanak, hétköznap reggel pedig Novajidrányból is közlekedik egy további járat Miskolcra.
Pályakarbantartás zajlik a Miskolc–Hidasnémeti szakaszon
A vonatpótlásra azért van szükség, mert jelentős karbantartást végeznek a vasútvonalon. A MÁV összesen 28 kilométeren végez vágányszabályozást, emellett Onga állomás második vágányán is dolgoznak.
Novajidrány és Hidasnémeti között mintegy 1200 méteren cserélik ki a síneket. A munkálatokkal több, jelenleg 60, illetve 80 kilométer/órás sebességkorlátozást is megszüntetnek.
A vasúttársaság szerint a karbantartás befejezése után több perccel rövidülhet a menetidő, kiszámíthatóbbá válhat a vonatforgalom, és javulhat a járatok pontossága.
A nagygépes vágányszabályozást részben éjszaka végzik, ezért egy-egy napon Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Ináncs, Encs és Novajidrány környékén zajjal járhatnak a munkálatok.