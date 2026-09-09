Fontos változás a vonatközlekedésben – két hétig pótlóbuszok járnak ezen a szakaszon

Változik a közlekedési rend a Miskolc–Hidasnémeti vonalon, emiatt a Hernád InterCityk csak Budapest és Miskolc között közlekednek, Miskolctól pedig pótlóbuszokkal lehet tovább utazni Hidasnémeti, illetve Kassa felé – közölte a MÁV.

A Miskolc–Hidasnémeti szakaszon szeptember 9-től 22-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat

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A vasúttársaság többféle MÁVBuszt indít, ezért az utasoknak felszállás előtt érdemes ellenőrizniük, melyik járatot kell igénybe venniük.

Így járnak a pótlóbuszok

A Hernád InterCityk helyett kétféle pótlóbusz közlekedik. Az egyik Miskolc és Kassa között jár, és csak Miskolc-Tiszai, Forró-Encs, Hidasnémeti és Kassa vasútállomásán áll meg.

A másik járat Miskolc és Hidasnémeti között közlekedik, és az alábbi helyeken áll meg:

Miskolc-Tiszai vasútállomás,

Szikszó, gimnázium,

Halmaj vasútállomás,

Ináncs vasúti megállóhely,

Forró-Encs vasútállomás,

Novajidrány vasútállomás,

Hidasnémeti vasútállomás.

A személyvonatok helyett szintén MÁVBuszok járnak. Ezek több települést érintenek, köztük Ongát, Szikszót, Aszalót, Csobádot, Mérát és Hernádszurdokot is.

A pótlóbuszok – a hajnali első, Miskolcra tartó járat kivételével – nem érintik Felsőzsolcát. A település a Miskolc és Szerencs között közlekedő személyvonatokkal érhető el.

A csatlakozások biztosítása miatt a Hidasnémetiből Miskolc felé közlekedő pótlóbuszok a megszokottnál 20–30 perccel korábban indulnak. Csúcsidőben Miskolc és Forró-Encs között sűrítő buszokat is indítanak, hétköznap reggel pedig Novajidrányból is közlekedik egy további járat Miskolcra.

Pályakarbantartás zajlik a Miskolc–Hidasnémeti szakaszon

A vonatpótlásra azért van szükség, mert jelentős karbantartást végeznek a vasútvonalon. A MÁV összesen 28 kilométeren végez vágányszabályozást, emellett Onga állomás második vágányán is dolgoznak.

Novajidrány és Hidasnémeti között mintegy 1200 méteren cserélik ki a síneket. A munkálatokkal több, jelenleg 60, illetve 80 kilométer/órás sebességkorlátozást is megszüntetnek.

A vasúttársaság szerint a karbantartás befejezése után több perccel rövidülhet a menetidő, kiszámíthatóbbá válhat a vonatforgalom, és javulhat a járatok pontossága.