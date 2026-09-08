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Mohu

Rossz híreket közölt a MOHU: holnap komolyabb fennakadásokra lehet számítani

1 órája
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Erre nem árt felkészülni! Nem fognak örülni, akik szerdán terveztek palackot visszaváltani valamelyik MOHU REponton.
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MohuMOHU REpontkarbantartás

Rossz hírekkel kell szolgálnunk azoknak, akik szerda délután szerették volna használni a MOHU palackvisszaváltó rendszerét: a vállalat bejelentése szerint ugyanis a REpontok rendszerében 2026. szeptember 9-én 17:00-tól karbantartást tartanak. Emiatt az utalások teljesítése lassulhat le, azaz akik a számlájukra kérik a visszavitt palackokért járó pénzt, azok nem biztos, hogy azonnal hozzájutnak az összeghez. A karbantartásról a REpont rendszerében megjelenő üzenetben tájékoztatja a MOHU a felhasználókat.

Lassulás várható a MOHU üvegvisszaváltó rendszerében, az átutalásoknál szerdán
Lassulás várható a MOHU üvegvisszaváltó rendszerében, az átutalásoknál szerdán
Fotó: Ladóczki Balázs

Vita a MOHU palackvisszaváltó rendszere körül

Az utóbbi időben igen sűrűn került a hírekbe a palackvisszaváltó rendszer. A MOHU ugyanis megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a REpontokon, a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vezette tárca szerint azonban erre nincs szükség. A MOHU szerint a készpénzmentes rendszer segíthetne a palackgyűjtéssel összefüggő közterületi problémák kezelésében, a tárca viszont úgy látja, hogy erre más megoldást kell keresni.

 

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