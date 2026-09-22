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MOL

A MOL fontos bejelentést tett a Dunai Finomítóról

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Befejeződtek a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatai a százhalombattai Dunai Finomítóban. A MOL októberben fokozatosan indítja újra a termelést, amelynek során az üzemet először tesztelik, majd lépésről lépésre érhetik el a teljes kapacitást.
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MOLDunai Finomítónyersolajüzemhelyreállítás

A MOL befejezte a Dunai Finomító tavaly októberi tűzesetében megsérült AV3 nyersolaj-desztilláló üzemének helyreállítását. A munkálatok a tervezett ütemezés szerint lezárultak, így a kivitelezés után megkezdődhet a termelés fokozatos újraindításának előkészítése.

A photo taken on May 5, 2022 shows the Duna (Danube) Refinery of Hungarian MOL Company located near the town of Szazhalombatta, about 30 km south of Budapest. Europe faces the prospect of a diesel supply shortage following sanctions on Russia. MOL's Duna Refinery continues to receive Russian crude through the Druzhba pipeline. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A MOL-csoport Dunai Finomítója Százhalombatta közelében 2022. május 5-én
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A tűz jelentős károkat okozott az AV3 üzemben, ezért a MOL az elmúlt közel egy évben átfogó helyreállítást végzett.

Elbontották és újjáépítették a sérült vasbeton szerkezetet, helyreállították a berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket is.

A beruházás során 27 új, nagyteljesítményű szivattyút telepítettek, 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki, és 100 kilométernyi villamoskábelt építettek be.

A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.

A következő szakaszban megtisztítják a rendszereket, elvégzik a nyomáspróbákat, valamint a folyamatirányító és biztonsági berendezések funkciópróbáit. Ezt követően bevezetik a szükséges segédenergiákat, majd összehangolják az AV3 működését a Dunai Finomító többi kapcsolódó üzemével – írja a Világgazdaság.

A photo taken on May 5, 2022 shows a general view of the Duna (Danube) Refinery of Hungarian MOL Company near the town of Szazhalombatta, about 30 km south of Budapest. Europe faces the prospect of a diesel supply shortage following sanctions on Russia. MOL's Duna Refinery continues to receive Russian crude through the Druzhba pipeline. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A MOL-csoport Dunai Finomítója Százhalombatta közelében 2022. május 5-én
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A biztonsági ellenőrzések és tesztek után kerülhet sor a kőolaj bevezetésére. A MOL közlése szerint egy ilyen összetett finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat, ezért a termelés októberben lépésről lépésre indulhat újra.

Az AV3 üzembe helyezését és tesztelését követően a százhalombattai finomító ismét teljes kapacitáson termelhet.

A kiesett kapacitás visszatérése a MOL szerint erősítheti Magyarország és a régió üzemanyag-ellátásának biztonságát.

A helyreállítás azért is jelentős, mert a Dunai Finomító az AV3 kiesése miatt jelenleg csak részben tudja pótolni a korábban kiesett kapacitást.

A korábban várt szeptember 22-i időpont helyett így októberben kezdődhet meg az üzem fokozatos újraindítása.

A fejlemény a dízelpiacon is fontos lehet, mivel Magyarországon 1,36 millió dízelüzemű személyautó közlekedik, emellett a fuvarozásban és a mezőgazdaságban is jelentős a gázolaj felhasználása.

A MOL-csoport egy másik fontos finomítói fejlesztéssel is előrelépett

A társasághoz tartozó INA sikeresen elindította az új késleltetett kokszoló egységet a rijekai finomítóban. A csaknem 700 millió eurós beruházás részeként létrehozott új üzem ugyanannyi kőolajból várhatóan akár 30 százalékkal több dízelt képes előállítani, és nehezebb típusú nyersolajok feldolgozására is alkalmas.

 

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