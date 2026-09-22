A MOL fontos bejelentést tett a Dunai Finomítóról

A MOL befejezte a Dunai Finomító tavaly októberi tűzesetében megsérült AV3 nyersolaj-desztilláló üzemének helyreállítását. A munkálatok a tervezett ütemezés szerint lezárultak, így a kivitelezés után megkezdődhet a termelés fokozatos újraindításának előkészítése.

A MOL-csoport Dunai Finomítója Százhalombatta közelében 2022. május 5-én

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A tűz jelentős károkat okozott az AV3 üzemben, ezért a MOL az elmúlt közel egy évben átfogó helyreállítást végzett.

Elbontották és újjáépítették a sérült vasbeton szerkezetet, helyreállították a berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket is.

A beruházás során 27 új, nagyteljesítményű szivattyút telepítettek, 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki, és 100 kilométernyi villamoskábelt építettek be.

A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.

A következő szakaszban megtisztítják a rendszereket, elvégzik a nyomáspróbákat, valamint a folyamatirányító és biztonsági berendezések funkciópróbáit. Ezt követően bevezetik a szükséges segédenergiákat, majd összehangolják az AV3 működését a Dunai Finomító többi kapcsolódó üzemével – írja a Világgazdaság.

A MOL-csoport Dunai Finomítója Százhalombatta közelében 2022. május 5-én

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A biztonsági ellenőrzések és tesztek után kerülhet sor a kőolaj bevezetésére. A MOL közlése szerint egy ilyen összetett finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat, ezért a termelés októberben lépésről lépésre indulhat újra.

Az AV3 üzembe helyezését és tesztelését követően a százhalombattai finomító ismét teljes kapacitáson termelhet.

A kiesett kapacitás visszatérése a MOL szerint erősítheti Magyarország és a régió üzemanyag-ellátásának biztonságát.

A helyreállítás azért is jelentős, mert a Dunai Finomító az AV3 kiesése miatt jelenleg csak részben tudja pótolni a korábban kiesett kapacitást.

A korábban várt szeptember 22-i időpont helyett így októberben kezdődhet meg az üzem fokozatos újraindítása.

A fejlemény a dízelpiacon is fontos lehet, mivel Magyarországon 1,36 millió dízelüzemű személyautó közlekedik, emellett a fuvarozásban és a mezőgazdaságban is jelentős a gázolaj felhasználása.

A MOL-csoport egy másik fontos finomítói fejlesztéssel is előrelépett

A társasághoz tartozó INA sikeresen elindította az új késleltetett kokszoló egységet a rijekai finomítóban. A csaknem 700 millió eurós beruházás részeként létrehozott új üzem ugyanannyi kőolajból várhatóan akár 30 százalékkal több dízelt képes előállítani, és nehezebb típusú nyersolajok feldolgozására is alkalmas.