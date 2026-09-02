Forró hangulatban indult Molnár „NoÁr” Áron pere, rögtön balhézni kezdett a színész-aktivista

Szeptember 2-án állt bíróság elé Molnár Áron, akit Páger Pál Attila, a fóti gyermekotthon korábbi igazgatója jelentett fel rágalmazás és becsületsértés miatt. Molnár érkezett elsőként a bírósághoz, ahol még az épület előtt élőben jelentkezett be közösségi oldalán – írta meg a Blikk.

Már a tárgyalás előtt feszült volt a hangulat: Molnár Áron és Páger Pál Attila a bíróság épülete előtt szóváltásba keveredett(illusztráció)

Fotó: Illusztráció/123RF

Ezért állt bíróság elé Molnár Áron

Nem sokkal később Páger Pál Attila robogóval állt meg a színész-aktivista mellett, a két férfi pedig szinte azonnal összeszólalkozott. Molnár végül azt mondta neki, készüljön fel, mert „kemény menet” lesz a kettejük közötti per.

Páger azért indított eljárást, mert Molnár Áron korábban több állítást is tett a fóti gyermekotthon egykori vezetőjéről. A színész-aktivista szerint évek óta érkeztek jelzések a gyermekvédelemben dolgozóktól Págerrel kapcsolatban, és állításait e-mailek, üzenetek, fotók és videók is alátámasztják.

Páger Pál Attilát 2025 szeptemberében gyermekbántalmazás gyanúja miatt felfüggesztették, később visszahelyezték állásába. 2026 februárjában ismét felfüggesztették, miután egy kórházba került gyermek azt állította, hogy megverte. Az ügyben az SZGYF feljelentést tett és belső vizsgálatot indított.