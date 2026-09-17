Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy mozdony Rákosszentmihályon

Kigyulladt egy álló tolatómozdony motorterének burkolata a XVI. kerületi Körvasút soron található vasútállomáson, Rákosszentmihályon.

Kigyulladt mozdony miatt borult fel a közlekedés. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Kigyulladt mozdony miatt borult fel a közlekedés

A katasztrófavédelem jelentése szerint a jármű éppen helyszíni munkálatokat végzett, amikor a tűz keletkezett. A vasúttársaság szakemberei azonnal áramtalanították a vágányokat, a fővárosi hivatásos tűzoltók pedig egy hab- és egy vízsugárral gyorsan eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

A baleset és az oltás ideje alatt teljes vágányzárat rendeltek el, ami jelentős késéseket és változásokat okoz a vasúti forgalomban. A MÁV közleménye szerint: