Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy mozdony Rákosszentmihályon

Teljes vágányzárat rendeltek el Rákosszentmihályon, miután egy mozdony kigyulladt. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik, de több vonatot is töröltek.
Kigyulladt egy álló tolatómozdony motorterének burkolata a XVI. kerületi Körvasút soron található vasútállomáson, Rákosszentmihályon.
Kigyulladt mozdony miatt borult fel a közlekedés
A katasztrófavédelem jelentése szerint a jármű éppen helyszíni munkálatokat végzett, amikor a tűz keletkezett. A vasúttársaság szakemberei azonnal áramtalanították a vágányokat, a fővárosi hivatásos tűzoltók pedig egy hab- és egy vízsugárral gyorsan eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.
A baleset és az oltás ideje alatt teljes vágányzárat rendeltek el, ami jelentős késéseket és változásokat okoz a vasúti forgalomban. A MÁV közleménye szerint:
- Nyírség InterCity (604): A Nyugati pályaudvarról 10:55-kor Nyíregyházára elindult járat Rákosszentmihály előtt várakozik,
- S76-os vonatok átmenetileg csak Angyalföld és Pilisvörösvár között közlekednek,
- a Rákosról 11:06-kor Pilisvörösvárra induló S76-os vonat (3214) nem közlekedik,
- a Pilisvörösvárról 11:52-kor Rákosra induló S76-os vonat (3287) nem közlekedik.
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