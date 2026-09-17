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rákosszentmihály

Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy mozdony Rákosszentmihályon

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Teljes vágányzárat rendeltek el Rákosszentmihályon, miután egy mozdony kigyulladt. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik, de több vonatot is töröltek.
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rákosszentmihályvonattűzeset

Kigyulladt egy álló tolatómozdony motorterének burkolata a XVI. kerületi Körvasút soron található vasútállomáson, Rákosszentmihályon.

Kigyulladt mozdony miatt borult fel a közlekedés
Kigyulladt mozdony miatt borult fel a közlekedés. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Kigyulladt mozdony miatt borult fel a közlekedés

A katasztrófavédelem jelentése szerint a  jármű éppen helyszíni munkálatokat végzett, amikor a tűz keletkezett. A vasúttársaság szakemberei azonnal áramtalanították a vágányokat, a fővárosi hivatásos tűzoltók pedig egy hab- és egy vízsugárral gyorsan eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

A baleset és az oltás ideje alatt teljes vágányzárat rendeltek el, ami jelentős késéseket és változásokat okoz a vasúti forgalomban. A MÁV közleménye szerint:

  • Nyírség InterCity (604): A Nyugati pályaudvarról 10:55-kor Nyíregyházára elindult járat Rákosszentmihály előtt várakozik,
  • S76-os vonatok átmenetileg csak Angyalföld és Pilisvörösvár között közlekednek,
  • a Rákosról 11:06-kor Pilisvörösvárra induló S76-os vonat (3214) nem közlekedik,
  • a Pilisvörösvárról 11:52-kor Rákosra induló S76-os vonat (3287) nem közlekedik.

 

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