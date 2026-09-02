„Több kolléga sírva hívott” - feljelentést tett a műtőasztalon elhunyt Vanda édesanyja

Lapunk is beszámolt korábban a 18 éves Vanda tragikus esetéről, aki a miskolci kórházban vesztette életét egy sokkoló műhiba miatt. A lány tölcsérmellkas-deformációval küzdött, ami miatt a csontjai nyomták a szerveit. Egy rutinműtétet követő komplikációk miatt újra meg kellett operálni, a július 30-án végzett második beavatkozás közben azonban a szíve nem tisztázott körülmények között megsérült és a műtőasztalon elvérzett. A családja azóta is válaszokat keres a történtekre, mialatt feljelentést tettek a rendőrségen.

Feljelentést tett a műtét során elhunyt Vanda családja / Fotó: RTL

Feljelentést tett a műtét során elhunyt Vanda családja

Az RTL Házon Kívül riportja szerint az első beavatkozás, egy fémlemez behelyezése a tervezett másfél óra helyett öt és fél órán át tartott, mivel az orvos nehezen tudta behelyezni a lemezt. A lányt két nap után hazaengedték, de otthon erős fájdalmai lettek, ezért mentőt kellett hívni hozzá. Miskolcon több alkalommal is folyadékot szívtak le a mellkasából és végig lázas volt.

A gyászoló édesanya szerint hiába kérdezte, a lánya életveszélyben van-e, az orvosok végig megnyugtatták.

Szóltam a nővérkéknek, jöttek is egyből hárman, és akkor azt mondták, hogy nincsen semmi baj, ez természetes, és akkor kapott oxigént, jött hozzá orvos, azt mondták, hogy minden rendben van. Mindig minden rendben volt

- idézte fel a riportban az anya.

Az orvosok végül az időközben elmozdult lemez eltávolítása mellett döntöttek, a beavatkozás azonban tragédiával ért véget.

Konkrét választ nem kaptunk, mert először azt mondták, hogy »kiszúrta a szívét«, másodjára azt mondták, »nem a lemez szúrta ki«, »megmagyarázhatatlan«, »meg erre nincsenek szavak«, és akkor itt ennyi is volt

- mondta az anya, aki a család többi tagjával együtt úgy véli, hiba történt.

Ha tudom azt, hogy megbüntetik, felelősségre vonják azt, aki ezt csinálta, akkor végigmegyek

- tette hozzá az édesanya.

A riportban megszólalt miskolci Velkey László Gyermekegészségügyi Központ orvosigazgatója, aki szerint az intézményt is megrázta ez a tragédia. Hangsúlyozta, egy rutinműtétről volt szó, amiből több mint 30 éve évente nagyjából 25-öt végeznek, ilyen súlyos szövődményre azonban senki sem emlékszik.

Több kolléga is valóban sírva hívott már, amikor megtörtént ez az eset, és hát még aki nem ismerte, ő is, az egész kórházat megütötte ez az esemény

- mondta.