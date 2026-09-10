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átverés

Az áram kikapcsolásával fenyeget az MVM? Mutatjuk, hol jelentsd az átverést!

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Vigyázat, könnyű bedőlni az átveréseknek! Ismét egyre többen élnek vissza az MVM nevével!
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átverésMVMadathalászat

Az MVM arra figyelmezteti az ügyfeleit: sajnos ismét egyre több csaló él vissza a vállalat nevével, adathalász e-mailekkel és SMS-ekkel bombázva az ügyfeleket. A kiberbűnözők ezekben az üzenetekben vagy valamilyen nyereményt ígérnek, vagy fizetési felszólítást küldenek ki és az áram kikapcsolásával fenyegetőznek. Az ehhez hasonló átverések közös pontja, hogy a hangvételük sürgető, illetve jellemző, hogy valamilyen olyan felületre irányítanak minket, ahol a bankkártyaadatainkat, PIN-kódunkat, jelszavunkat kell megadni. Ha ezt megtesszük, máris átadtuk a bankszámlánkat (és így a pénzünket) a bűnözőknek.

Ismét az MVM nevével trükköznek a csalók, az áram lekapcsolásával fenyegetőznek
Ismét az MVM nevével trükköznek a csalók, az áram lekapcsolásával fenyegetőznek
Fotó: Unsplash

Jelentsük az MVM-nél, ha gyanús üzenetet kapunk!

Az MVM kiemeli: telefonos ügyintézés során kizárólag az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatokat kéri el. Soha nem kér bankkártyaadatokat, PIN-kódot, jelszavakat, fizetéshez kapcsolódó egyéb adatokat, még akkor sem, ha tartozás miatt keresnek valakit.

Számlatartozás esetén az MVM kizárólag az alábbi telefonszámokról küld figyelmeztető SMS-t, amely soha nem tartalmaz linket:

  • +36 30 344 4421,
  • +36 20 344 4433,
  • +36 70 700 9885

A szakértők minden esetben kiemelik: a legbiztosabb, ha semmilyen, e-mailen vagy üzenetben kapott linkre nem kattintunk, mert a csalók ma már egyre profibb, az eredetire első ránézésre megtévesztésig hasonló (adathalász) honlapokat, felületeket tudnak létrehozni. Ha bármilyen ügyintézésre szólítanak fel minket, a böngészőnkbe beírva keressük fel a weboldalt, vagy használjuk a mobilalkalmazást!

Figyeljünk továbbá a feladó e-mail-címére, ez ugyanis árulkodó lehet, ahogy az SMS feladója is, ha az például nem hazai hálózatból érkezik. Ha valaki gyanús megkeresést kap az MVM nevében azt ezen a felületen vagy az adathalasz@mvm.hu e-mail címen is bejelentheti.
 

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