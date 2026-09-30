Közúti balesetben meghalt a népszerű magyar cirkuszművész

Mint arról az Origo korábban beszámolt, hétfőn halálos közlekedési baleset történt Budaörsön, ahol egy kamion és egy motorkerékpár ütközött össze. A balesetben életét vesztő 37 éves motoros Nagy Ferenc Karádi-díjas artistaművész, a Recirquel társulat tagja volt.
A művész halálhírét a Recirquel társulat szerdán erősítette meg Facebook-oldalán.
A társulat kiemelte, Nagy Ferenc nemcsak szakmai tudásával és rendkívüli színpadi jelenlétével, hanem személyiségével is maradandó nyomot hagyott azokban, akik ismerték vagy együtt dolgoztak vele. Halálát pótolhatatlan veszteségnek nevezték a társulat, kollégái, barátai és a cirkuszművészeti közösség számára.
Nagy Ferenc halála miatt elmaradnak a Walk My World előadásai
Kegyeleti okokból elmaradnak a csütörtökre és péntekre tervezett Walk My World előadások. A Recirquel a szombat esti előadáson gyászszünettel emlékezik meg Nagy Ferencről.
A társulat közlése szerint az október 25-i Walk My World előadást Nagy Ferenc emlékének ajánlják, a teljes jegybevétellel pedig a gyászoló családot támogatják.
A Fővárosi Nagycirkusz is búcsúzik Nagy Ferenctől
A Fővárosi Nagycirkusz szintén megemlékezett az artistaművészről. Közleményük szerint Nagy Ferenc generációja egyik legtehetségesebb artistája volt, aki pályafutása során több rangos hazai szakmai elismerést, köztük Hortobágyi Károly-díjat és Karádi-díjat is kapott, emellett cirkuszfesztiválokon is számos sikert ért el.