Közúti balesetben meghalt a népszerű magyar cirkuszművész

Mint arról az Origo korábban beszámolt, hétfőn halálos közlekedési baleset történt Budaörsön, ahol egy kamion és egy motorkerékpár ütközött össze. A balesetben életét vesztő 37 éves motoros Nagy Ferenc Karádi-díjas artistaművész, a Recirquel társulat tagja volt.

Nagy Ferenc a Recirquel társulat szeretett és meghatározó tagja volt

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A művész halálhírét a Recirquel társulat szerdán erősítette meg Facebook-oldalán.

A társulat kiemelte, Nagy Ferenc nemcsak szakmai tudásával és rendkívüli színpadi jelenlétével, hanem személyiségével is maradandó nyomot hagyott azokban, akik ismerték vagy együtt dolgoztak vele. Halálát pótolhatatlan veszteségnek nevezték a társulat, kollégái, barátai és a cirkuszművészeti közösség számára.

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Nagy Ferenc halála miatt elmaradnak a Walk My World előadásai

Kegyeleti okokból elmaradnak a csütörtökre és péntekre tervezett Walk My World előadások. A Recirquel a szombat esti előadáson gyászszünettel emlékezik meg Nagy Ferencről.

A társulat közlése szerint az október 25-i Walk My World előadást Nagy Ferenc emlékének ajánlják, a teljes jegybevétellel pedig a gyászoló családot támogatják.

A Fővárosi Nagycirkusz is búcsúzik Nagy Ferenctől

A Fővárosi Nagycirkusz szintén megemlékezett az artistaművészről. Közleményük szerint Nagy Ferenc generációja egyik legtehetségesebb artistája volt, aki pályafutása során több rangos hazai szakmai elismerést, köztük Hortobágyi Károly-díjat és Karádi-díjat is kapott, emellett cirkuszfesztiválokon is számos sikert ért el.