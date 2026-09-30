Látványos változás jön Budapest szívében – már elkészültek a tervek

Milyen változások jöhetnek a Nagykörúton?

Hány fát érinthet a fasorok megújítása?

Hol jelenhetnek meg új fasorok Budapesten?

Átalakulhat Budapest egyik legismertebb városi útvonala. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöldfelületek bővítésére vonatkozó tervek, amelyek alapján több fa és új fasorok jelenhetnek meg a Nyugati tér és a Boráros tér között. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a jelenlegi fasorok minél nagyobb részét megőrizzék. A tervek szerint építési okból egyetlen fát sem vágnának ki, a rossz állapotuk miatt lecserélendő fák helyett pedig legalább három újat ültetnének.

Hamarosan átalakul a budapesti Nagykörút Forrás: BKK

Új fasorok jelenhetnek meg a Nagykörúton

A Nagykörút érintett szakaszán jelenleg mintegy 600 fa található. Ezek mintegy tíz százalékát kellhet egészségi állapotuk miatt lecserélni. Több olyan fa esetében is külön beavatkozásokat terveznek, amelyekkel meghosszabbítható az élettartamuk.

Olyan szakaszokon is telepítenének fákat, ahol jelenleg egyáltalán nincs fasor. Az új növények kiválasztásánál azt is figyelembe veszik, hogy mely fajok képesek jobban alkalmazkodni a változó városi klímához. A fejlesztés részeként a csapadékvíz jobb hasznosítását segítő megoldásokat is kialakítanának, hogy a fák hosszabb távon kedvezőbb körülmények között fejlődhessenek.

A fejlesztés részeként a csapadékvíz jobb hasznosítását segítő megoldásokat is kialakítanának, hogy a fák hosszabb távon kedvezőbb körülmények között fejlődhessenek Fotó: BKK

A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. A résztvevők szakemberekkel járhatják végig az érintett szakaszokat, és azt is megtudhatják, mely fákat kell lecserélni, illetve hol jelenhetnek meg új fasorok – tájékoztatott minket a BKK.

Havi 10 alkalommal ingyenesen használhatják a MOL Bubit a BudapestGO-bérletesek

Szeptember 28-tól ingyenes MOL Bubi-kuponokat kaphatnak azok, akik legalább 30 napos BudapestGO-bérletet vásárolnak az alkalmazásban. Mindemellett a BKK több mint 400 új hellyel bővíti a Mobi-pontokat.

Átalakulhat Budapest egyik legismertebb városi útvonala Fotó: BKK

A BKK-nak a célja a kezdeményezéssel az, hogy a közösségi közlekedést használók számára egyszerűbbé váljon a közbringa-szolgáltatás a mindennapi utazásaik során.