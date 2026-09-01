Egyórás lelki segítésnyújtásra ült be a NAV ellenőre, de nyugtát már nem kapott a végén

A NAV rendszeresen ellenőrzi a termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten hirdető magánszemélyeket. Így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítségnyújtást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, több napos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, valamint közösségi oldalakon is.

Lebukott a vállalkozó a NAV előtt: teljesen feketén gyógyított lelkeket. (Képünk illusztráció) Fotó: NAV

Lebukott a vállalkozó a NAV előtt: teljesen feketén gyógyított lelkeket

A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel: a sikeres időpontfoglalás után a revizor lelki segítségnyújtást vett igénybe, az egyórás szolgáltatás 17 000 forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzés kiderítette azt is, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységét.

A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár egymillió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket, ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van.

Az ellenőrzés hatásos volt: a magánszemély a revízió után adószámot váltott ki, hogy tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze - olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.