Riasztást adott ki a Nébih, Magyarországon évtizedek óta nem látott betegség bukkant fel

A Nébih szeptember 8-án igazolta a vírus jelenlétét a Fülöpháza külterületén található telepeken. A fertőzés gyanúját az emelkedett elhullás, a csökkent takarmány- és vízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés vetette fel.

Riasztást adott ki a Nébih, baromfipestist találtak két magyar telepen.

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Veszélyes vírus jelent meg két magyar baromfitelepen, lépett a Nébih

Dr. Nemes Imre országos főállatorvos már a gyanú alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását. Emellett 3 kilométeres védő- és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki, és megkezdődött a járványügyi nyomozás is.

A baromfipestis rendkívül fertőző vírusos állatbetegség, amely gyorsan terjedhet a madárállományokban, és súlyos megbetegedést, illetve elhullást okozhat. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a betegség, az elmúlt időszakban azonban több európai országból is jelentettek eseteket.

A Nébih arra kéri a baromfitartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi előírásokat és a kötelező vakcinázás szabályait. Szokatlan elhullás vagy a betegségre utaló tünetek esetén haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.