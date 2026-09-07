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program

Ünnepel a Nébih: fontos mérföldkőhöz érkeztek

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Tizedik évfordulóját ünnepli a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja. A jubileum alkalmából szeptember 11-én, pénteken 13 és 18 óra között ingyenes családi rendezvényen várják az érdeklődőket a budapesti Millenáris Széllkapu Parkban. Az eseményen a résztvevők játékos formában ismerhetik meg, hogy mit tehetnek a pazarlás csökkentése és a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kiállítók között a Maradék nélkül szakmai partnerei közül a Magyar Vöröskereszt, a MiReHu Nonprofit Kft., a Munch és a Szupermenza Program is megjelenik.
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Az élelmiszerpazarlás napjaink egyik legjelentősebb gazdasági, társadalmi és etikai kihívása: az ENSZ adatai alapján 2022-ben mintegy 1,05 milliárd tonna élelmiszert pazaroltak el világszerte és ennek 60 %-a a háztartásokban keletkezett. Az Európai Unióban ugyanekkor 59,2 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezett, amelynek több mint fele a háztartásokhoz kapcsolódott. A kidobott élelmiszerrel együtt pedig a megtermeléséhez szükséges energia, víz, munka és egyéb erőforrások is feleslegessé válnak. A probléma mérséklése érdekében az ENSZ és az Európai Unió is kötelező élelmiszerhulladék-csökkentési célokat határozott meg 2030-ra. A Nébih 2016-ban indította el a Maradék nélkül programot, amelynek középpontjában a lakossági szemléletformálás és a háztartási élelmiszerpazarlás visszaszorítása áll.

Maradék nélkül délután: családi rendezvénnyel ünnepli a Nébih szemléletformáló programjának 10. évfordulóját / Fotó: Maradéknélkül.hu

Családi rendezvénnyel ünnepli a Nébih szemléletformáló programjának 10. évfordulóját

A program Európában az elsők között kezdte rendszeresen, módszertanilag megalapozott módon mérni a magyar háztartások élelmiszerhulladék termelését. A felmérések eredményei az elmúlt tíz évben kedvező változást mutattak: 2016 és 2025 között több, mint egyharmadával, 33,1 kg-ról 20,8 kg-ra csökkent a háztartásokban keletkező élelmiszerpazarlás. A szemléletformálás ugyanakkor nemcsak a mérési eredményekben, hanem a program széleskörű elérésében is megmutatkozik: az elmúlt években közel 50 ezer diák vett részt a személyes foglalkozásokon, a magyar iskolákba pedig több mint félmillió Maradék nélkül kiadvány jutott el. A felnőtt lakosságot rendezvények, webináriumok és online tartalmak segítik a tudatosabb döntésekben, a program közösségi média felületeit jelenleg több mint 50 ezren követik rendszeresen.
 

A program tizedik évfordulóját ünneplő rendezvény célja, hogy a jubileum alkalmából ismét ráirányítsa a figyelmet az élelmiszerpazarlás megelőzésének fontosságára, és bemutasson több, a fenntarthatóbb jövő kialakításában az élelmiszerlánc különböző területein aktív szerepet vállaló szervezetet. Az eseményen a Maradék nélkül partnerei közül jelen lesz a Magyar Vöröskereszt, a MiReHu Nonprofit Kft., a Munch és a Szupermenza Program. A hivatal saját ismeretterjesztő kampányai közül a Nébih Oktatási Program és a Kertművelő program készül aktivitásokkal.

 

Az érdeklődők a Maradék nélkül délutánon megismerhetik a szervezetek munkáját, utcatárlaton és kreatív foglalkozáson vehetnek részt, valamint interaktív játékokon tehetik próbára tudásukat. A résztvevők a kitelepülő szervezetek aktivitásain pecséteket gyűjthetnek, amiket később ajándékokra válthatnak be. Első alkalommal mutatkozik be a nagyközönség előtt életnagyságban Fridzserika, a program kabalafigurája is.

A rendezvény regisztráció nélkül, ingyenesen látogatható, további információ elérhető a https://maradeknelkul.hu/maradek-nelkul-delutan/ oldalon.

 

Helyszín: Budapest II. kerület, Millenáris Széllkapu Park

Időpont: 2026. szeptember 11. péntek, 13:00-18:00

 

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