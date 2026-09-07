Ünnepel a Nébih: fontos mérföldkőhöz érkeztek

Az élelmiszerpazarlás napjaink egyik legjelentősebb gazdasági, társadalmi és etikai kihívása: az ENSZ adatai alapján 2022-ben mintegy 1,05 milliárd tonna élelmiszert pazaroltak el világszerte és ennek 60 %-a a háztartásokban keletkezett. Az Európai Unióban ugyanekkor 59,2 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezett, amelynek több mint fele a háztartásokhoz kapcsolódott. A kidobott élelmiszerrel együtt pedig a megtermeléséhez szükséges energia, víz, munka és egyéb erőforrások is feleslegessé válnak. A probléma mérséklése érdekében az ENSZ és az Európai Unió is kötelező élelmiszerhulladék-csökkentési célokat határozott meg 2030-ra. A Nébih 2016-ban indította el a Maradék nélkül programot, amelynek középpontjában a lakossági szemléletformálás és a háztartási élelmiszerpazarlás visszaszorítása áll.

Maradék nélkül délután: családi rendezvénnyel ünnepli a Nébih szemléletformáló programjának 10. évfordulóját / Fotó: Maradéknélkül.hu

Családi rendezvénnyel ünnepli a Nébih szemléletformáló programjának 10. évfordulóját

A program Európában az elsők között kezdte rendszeresen, módszertanilag megalapozott módon mérni a magyar háztartások élelmiszerhulladék termelését. A felmérések eredményei az elmúlt tíz évben kedvező változást mutattak: 2016 és 2025 között több, mint egyharmadával, 33,1 kg-ról 20,8 kg-ra csökkent a háztartásokban keletkező élelmiszerpazarlás. A szemléletformálás ugyanakkor nemcsak a mérési eredményekben, hanem a program széleskörű elérésében is megmutatkozik: az elmúlt években közel 50 ezer diák vett részt a személyes foglalkozásokon, a magyar iskolákba pedig több mint félmillió Maradék nélkül kiadvány jutott el. A felnőtt lakosságot rendezvények, webináriumok és online tartalmak segítik a tudatosabb döntésekben, a program közösségi média felületeit jelenleg több mint 50 ezren követik rendszeresen.



A program tizedik évfordulóját ünneplő rendezvény célja, hogy a jubileum alkalmából ismét ráirányítsa a figyelmet az élelmiszerpazarlás megelőzésének fontosságára, és bemutasson több, a fenntarthatóbb jövő kialakításában az élelmiszerlánc különböző területein aktív szerepet vállaló szervezetet. Az eseményen a Maradék nélkül partnerei közül jelen lesz a Magyar Vöröskereszt, a MiReHu Nonprofit Kft., a Munch és a Szupermenza Program. A hivatal saját ismeretterjesztő kampányai közül a Nébih Oktatási Program és a Kertművelő program készül aktivitásokkal.

Az érdeklődők a Maradék nélkül délutánon megismerhetik a szervezetek munkáját, utcatárlaton és kreatív foglalkozáson vehetnek részt, valamint interaktív játékokon tehetik próbára tudásukat. A résztvevők a kitelepülő szervezetek aktivitásain pecséteket gyűjthetnek, amiket később ajándékokra válthatnak be. Első alkalommal mutatkozik be a nagyközönség előtt életnagyságban Fridzserika, a program kabalafigurája is.



A rendezvény regisztráció nélkül, ingyenesen látogatható, további információ elérhető a https://maradeknelkul.hu/maradek-nelkul-delutan/ oldalon.



