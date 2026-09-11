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magyar közlöny

Távozik posztjáról a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke

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Több mint 13 év után távozik a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács éléről Hatala József.
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magyar közlönynemzeti bűnmegelőzési tanácshatala józsef

Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Hatala József – derül ki a Magyar Közlöny pénteki számából.

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Hatala József
Fotó: Bús Csaba / MW

A közlönyben megjelent Magyar Péter miniszterelnök határozata arról, hogy – lemondására tekintettel – szeptember 1-jei hatállyal megszűnt Hatala Józsefnek, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének megbízatása.

Hatala Józsefet 2013. február 4-i hatállyal nevezték ki a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökévé.

A kormány 2011. áprilisban döntött a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács létrehozásáról. 

A kormány a tanácsot „a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására” állította fel.

 

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