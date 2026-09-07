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Felmentette tisztségéből Bíró Pétert, az NSÜ Zrt. elnök-vezérigazgatóját Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Sportügynökség élére átmeneti vezetőt jelöltek ki.
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Nemzeti Sportügynökség ZrtvezérigazgatóBíró Péter

Felmentette Bíró Pétert, a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) Zrt. elnök-vezérigazgatóját Pósfai Gábor belügyminiszter szeptember 7-ei hatállyal – közölte hétfőn a Belügyminisztérium.

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Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatóját
Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

A tárcavezető a tulajdonosi joggyakorló képviselőjeként átmeneti vezetőt jelölt ki az NSÜ Zrt. élére. A megbízott az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a társaság vezetésével kapcsolatos feladatokat.

A Nemzeti Sportügynökség átvilágításának befejezése az elsődleges feladat

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az átmeneti vezető elsődleges feladata a korábban megkezdett átvilágítási folyamat befejezése.

A Nemzeti Sportügynökség új, végleges vezetőjét pályázat útján választják ki. A pályázatra a következő hetekben kerül sor.

 

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