Felmentette tisztségéből Bíró Pétert, az NSÜ Zrt. elnök-vezérigazgatóját Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Sportügynökség élére átmeneti vezetőt jelöltek ki.
Felmentette Bíró Pétert, a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) Zrt. elnök-vezérigazgatóját Pósfai Gábor belügyminiszter szeptember 7-ei hatállyal – közölte hétfőn a Belügyminisztérium.
A tárcavezető a tulajdonosi joggyakorló képviselőjeként átmeneti vezetőt jelölt ki az NSÜ Zrt. élére. A megbízott az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a társaság vezetésével kapcsolatos feladatokat.
A Nemzeti Sportügynökség átvilágításának befejezése az elsődleges feladat
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az átmeneti vezető elsődleges feladata a korábban megkezdett átvilágítási folyamat befejezése.
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A Nemzeti Sportügynökség új, végleges vezetőjét pályázat útján választják ki. A pályázatra a következő hetekben kerül sor.