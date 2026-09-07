Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA-üggyel kapcsolatban

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága hétfőn újabb intézkedéseket hajtott végre a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói újabb két embert vettek őrizetbe szeptember 7-én az NKA-ügyben - Illusztráció

Fotó: NAV

A gyanúval érintett gazdasági társaság nevében az elkövetők a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK) 80 millió forintot meghaladó támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére.

A vállalkozás a filmkészítéshez elnyert pályázati pénzzel 2026 áprilisában elszámolt a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) felé, de a film az elszámolás időpontjára valójában nem készült el.

A pályázó cég a film elkészültének hiányát valótlan tartalmú, fiktív számlák beszerzésével leplezte, amelyek egy része, a pályázatot benyújtó személy tulajdonában álló társaságtól származott.

Az elkövetők a bűncselekményeket társtettesként követték el, velük szemben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, költségvetési csalás bűntett, valamint hamis magánokirat felhasználás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a hatóság – írja a NAV.

Az eljárás során a nyomozók két személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, őrizetbe vételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnél.

A nyomozóhatóság a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány visszaszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

Kinevezték az NKA Bizottságának új tagjait

Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának új tagjait. Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt írta: megkezdte munkáját a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottságának három új miniszteri kinevezettje, a testület csütörtökön tartott első ülésén.