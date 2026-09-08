120 éve nem volt ilyen nyár Magyarországon: döbbenetes rekordok születtek

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján a 2026-os nyár középhőmérséklete országos átlagban 2,6 °C-kal haladta meg az 1991–2020-as éghajlati normált, ezzel 1901 óta a második legmelegebb nyár lett.

Több rekord is megdőlt a nyáron - Illusztráció

Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

Eközben mindössze 74,1 mm csapadék hullott országos átlagban, ami a szokásos mennyiség csupán 36%-a – ezzel 2026 nyara a legszárazabb nyár lett a XX. század kezdete óta.

Az ország területének közel 60 százalékán rekordalacsony volt a nyári csapadékösszeg, és több térségben még 40 milliméternyi csapadék sem hullott.

Június 30-án Szécsényben 42,0 °C-ot mértek, amivel új magyarországi abszolút melegrekord született.

Augusztusban is egymást követték a kiugróan magas értékek: augusztus 5-én Budakalászon 41,4, augusztus 6-án pedig Kiskunfélegyházán 41,8 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet. Az augusztus különösen kiemelkedő volt, ugyanis a mérések kezdete, 1901 óta ez volt Magyarország legmelegebb augusztusa – írja a HungaroMet.

A nyár során országos átlagban 18 olyan napot regisztráltak, amikor a hőmérséklet elérte vagy meghaladta a 35 Celsius-fokot. Ez szintén rekordnak számít az 1901 óta rendelkezésre álló adatok alapján.

Strandolás nyár után, miért ne?! Mutatjuk, ezekre a fürdőhelyekre érdemes még menni

Bár a naptár szerint már véget ért a nyár, a strandszezonnak még koránt sincs mindenhol vége. Több népszerű hazai fürdőhelyen szeptemberben is csobbanhatunk a szabadtéri medencékben, ráadásul az utószezon miatt kedvezőbb árakkal is találkozhatunk. Mutatjuk, hol lehet még strandolni a nyár után.