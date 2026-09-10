Nyiroködémával küzdesz? Erre mindenképpen figyelj oda!

A nyirokmasszázs a nyiroködémás betegek komplex kezelésének egyik fontos eleme, azonban nem megfelelő alkalmazása többet árthat, mint használhat. Dr. Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának főorvosa arra figyelmeztetett, hogy a betegeknek képzett nyirokterapeutához kell fordulniuk.

A szakszerű nyirokmasszázs segíthet csökkenteni a végtagok duzzanatát és a feszülő érzést (A kép illusztráció)

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Mi okozhat nyiroködémát?

A nyiroködéma kialakulásának hátterében traumás sérülések és fertőzések is állhatnak, de gyakran daganatos betegségek műtéti kezelését követően jelentkezik.

Az egyik leggyakoribb forma az emlőrák kezelése után kialakuló felső végtagi nyiroködéma. Hasi daganatok és nőgyógyászati tumorok, férfiaknál pedig prosztatarák kezelése után is jelentkezhet az alsó végtagokon.

Milyen tüneteket okozhat a nyiroködéma?

A nyiroködémás betegek végtagjai súlyosabb esetben akár a korábbi méretük kétszeresére is megduzzadhatnak. A duzzanat mellett feszülő érzés és úgynevezett nehézvégtag-érzés is jelentkezhet, a mozgás pedig nehezebbé válhat.

Az érintettek közül sokan nem jutnak el pontos diagnózisig, hanem például a közösségi oldalakon olvasott információk és ajánlások alapján keresnek kezelést.

A nyiroködéma kezelése előtt érdemes orvosi kivizsgálást kérni. A betegnek más keringési, belgyógyászati vagy mozgásszervi problémája is lehet, amelyet a terápia megválasztásakor figyelembe kell venni.

Miért lehet veszélyes a nem megfelelő nyirokmasszázs?

A főorvos szerint különösen fontos, hogy a kezelést megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezze. A szakszerűtlen nyirokmasszázs ugyanis sérüléseket és sebeket okozhat, az orvosi együttműködés nélkül végzett kezelés pedig akár az állapot romlásához is vezethet.