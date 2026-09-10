Nyiroködémával küzdesz? Erre mindenképpen figyelj oda!

A nyirokmasszázs a nyiroködémás betegek komplex kezelésének egyik fontos eleme, azonban nem megfelelő alkalmazása többet árthat, mint használhat. Dr. Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának főorvosa arra figyelmeztetett, hogy a betegeknek képzett nyirokterapeutához kell fordulniuk.
Mi okozhat nyiroködémát?
A nyiroködéma kialakulásának hátterében traumás sérülések és fertőzések is állhatnak, de gyakran daganatos betegségek műtéti kezelését követően jelentkezik.
Az egyik leggyakoribb forma az emlőrák kezelése után kialakuló felső végtagi nyiroködéma. Hasi daganatok és nőgyógyászati tumorok, férfiaknál pedig prosztatarák kezelése után is jelentkezhet az alsó végtagokon.
Milyen tüneteket okozhat a nyiroködéma?
A nyiroködémás betegek végtagjai súlyosabb esetben akár a korábbi méretük kétszeresére is megduzzadhatnak. A duzzanat mellett feszülő érzés és úgynevezett nehézvégtag-érzés is jelentkezhet, a mozgás pedig nehezebbé válhat.
Az érintettek közül sokan nem jutnak el pontos diagnózisig, hanem például a közösségi oldalakon olvasott információk és ajánlások alapján keresnek kezelést.
A nyiroködéma kezelése előtt érdemes orvosi kivizsgálást kérni. A betegnek más keringési, belgyógyászati vagy mozgásszervi problémája is lehet, amelyet a terápia megválasztásakor figyelembe kell venni.
Miért lehet veszélyes a nem megfelelő nyirokmasszázs?
A főorvos szerint különösen fontos, hogy a kezelést megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezze. A szakszerűtlen nyirokmasszázs ugyanis sérüléseket és sebeket okozhat, az orvosi együttműködés nélkül végzett kezelés pedig akár az állapot romlásához is vezethet.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a manuális drenázs nélkül alkalmazott gépi nyirokkezelés szintén káros lehet.
A gépi kezelésnek is megvan a helye a terápiában, és a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján is alkalmazzák, szakmai kontroll nélkül azonban nem javasolják a használatát.
Hogyan történik a nyiroködéma szakszerű kezelése?
A nyiroködéma kezelésében úgynevezett komplex ödémamentesítő terápiát alkalmaznak. Ennek alapja a speciális manuális nyirokmasszázs, amelyet megfelelő eszközzel és módszerrel végzett fáslizás követ.
A komplex kezelés része lehet:
- a speciális manuális nyirokmasszázs;
- a megfelelő fáslizás és kompressziós kezelés;
- a mozgásterápia és gyógytorna;
- a pszichológiai tanácsadás;
- a dietetikai segítség;
- az ergoterápia;
- szükség esetén a bőrsebek kezelése.
A többféle kezelési módszer miatt különösen fontos, hogy a beteg megfelelő ellátóhelyre kerüljön.
Hová fordulhatnak a nyiroködémás betegek?
A biztonságos ellátás első lépése, hogy az érintett felkeresi a háziorvosát. Szükség esetén innen irányíthatják tovább a lakóhely szerint illetékes szakrendelőbe vagy fekvőbeteg-intézménybe.
Magyarország több nagyvárosában működik nyirokszakrendelés. A Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján 1985 óta kezelnek nyiroködémás betegeket, elsősorban járóbetegként, súlyosabb esetekben azonban fekvőbeteg-ellátásra is lehetőség van.
A járóbeteg-kezelés általában két-négy hétig tart. Ez idő alatt a páciensek megtanulják az önkezelés módszereit és az otthon végezhető gyógytornát, valamint segítséget kapnak ahhoz is, hogyan éljenek együtt hosszú távon az állapotukkal.
Mennyit javíthat az állapoton a megfelelő kezelés?
A szakszerű komplex terápia hatására jelentősen csökkenhet a megduzzadt végtagok körfogata, valamint mérséklődhet a feszülés és a nehézvégtag-érzés. Ennek köszönhetően javulhat a betegek fizikai terhelhetősége, növekedhet a járástávolság, felső végtagi érintettség esetén pedig a kézügyesség is.
Az eredmények hosszú távú fenntartásában az otthoni kezelésnek is fontos szerepe van. A rendszeresen végzett gyakorlatok, valamint az előírt ödémamentesítő eszközök, például a kompressziós harisnya vagy a fásli használata jelentős életminőség-javulást eredményezhet.
A rehabilitáció célja, hogy az érintettek a lehető legteljesebb életet élhessék, és állapotuktól függően akár a munkájukhoz is visszatérhessenek.
A nyiroködéma az esetek többségében nem gyógyítható, élethosszig fennálló állapot, ezért folyamatos kezelést igényel. Ritkábban veleszületett formában jelentkezik, amikor a nyirokerek és a nyirokcsomók nem fejlődnek ki megfelelően, így a nyirokrendszer részben vagy teljesen elégtelenül működik. Sokkal gyakoribb azonban, hogy a nyiroködéma valamilyen más betegség vagy beavatkozás következtében alakul ki.